「遛狗沒牽繩」收百張罰單　她罵鄰居「檢舉魔人、垃圾」下場更慘

▲台南退休襄理不滿被鄰居檢舉挨罰，竟在門口罵鄰居「檢舉魔人、垃圾」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南顏姓退休襄理和李姓老師是鄰居，顏女因不滿李師檢舉她遛狗沒繫牽繩、沒把狗放在狗籠內，導致她收了1百多張罰單，7度在住家門前謾罵李師「檢舉魔人每見笑、胎哥人」、「我一定要去學校找你校長，說有你這個垃圾人」等語，被李師告上法院。台南簡易庭審理，認為顏女毀損李師的名譽，判她要賠5萬元。

判決指出，李師提告主張，隔壁鄰居顏女因不滿被檢舉，導致需繳納多張罰單，竟在自家門口對他辱罵，已貶損他的人格和社會評價。

顏女辯稱，她因被李師檢舉，指她帶小狗出去沒有繫狗繩、沒有把小狗放在狗籠內等，導致她收到1百多張罰單，所以才在自家門口發洩情緒，並沒有面對著李師講。

不過法官查看監視器畫面，發現顏女在前年3月18到9月27號之間，趁李師在自家騎樓附近時，6度謾罵李師「垃圾啦」、「檢舉魔人每見笑、胎哥人」、「檢舉魔人才丟臉」、「垃圾人、垃圾人」等語，每次罰6千元，共要賠3萬6千元，另外在3月19日這天，顏女又對李師謾罵「我一定要去學校找你校長，說有你這個垃圾人」、「胎哥、垃圾人」，則需賠償1萬4000元，共要賠李師5萬元，全案還可上訴。