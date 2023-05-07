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大陸 大陸焦點 特派現場

特大暴雨襲華南　江西河堤潰決、村莊泡水裡

▲▼特大暴雨襲華南　江西河堤潰決、鄉鎮泡水裡。（圖／翻攝CCTV）

▲暴雨導致眾多災情，還有村莊被泡在水中。（圖／翻攝CCTV）

文／中央社台北7日電

綜合中國媒體6日報導，4日以來，特大與大暴雨先後襲擊江西等華南省市，導致河堤潰決引發洪澇，湖北與貴州甚至降下冰雹毀損農作物，農民損失慘重。

報導指出，自4日晚間起，湖南長沙市即因驟降暴雨難排解導致四處積水，市區道路水淹成河、車輛滅頂。

江西氣象官方微博發文稱，江西撫州宜黃縣遭遇強降雨，截至6日下午2時，24小時累計雨量達302毫米，達到大暴雨等級，地勢低窪的多個鄉鎮難排除強降雨的積水而泡在水裡。

▲▼特大暴雨襲華南　江西河堤潰決、鄉鎮泡水裡。（圖／翻攝CCTV）

江西宜春豐城市麗村鎮清豐河堤下江段河堤更因傾盆大雨潰決約30公尺，淹沒下游4個村莊和近1000畝農田，約300人受災。

湖北則是從4日起陸續發布暴雨特報，恩施州氣象台發布冰雹紅色預警，湖北宜昌等地同時遭遇暴雨和冰雹的雙重打擊；貴州遵義和黔南當地也是冰雹與豪大雨交加。

上傳推特與YouTube的影音顯示，山區村莊泥漿四溢滿地堆著從天而降的冰雹，不細看以為是積雪。

▲▼特大暴雨襲華南　江西河堤潰決、鄉鎮泡水裡。（圖／翻攝CCTV）

中國中央氣象局4日發布暴雨藍色預警指出，預計未來3天，強降雨將重創江漢、黃淮、江淮等地。

預估9省的雨勢將達到大雨至暴雨等級，包括湖北南部和東部、安徽南部、湖南東北部、江西中北部、浙江西部、江蘇南部以及山東半島、遼寧南部、河北東部等。

▲▼特大暴雨襲華南　江西河堤潰決、鄉鎮泡水裡。（圖／翻攝CCTV）

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