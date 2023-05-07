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誤闖叢林受困　她竟靠「1瓶酒加棒棒糖」苦撐5天奇蹟獲救

▲▼澳洲48歲婦女莉莉安（Lillian）在原始叢林裡迷路，靠一瓶酒跟零食存活。（圖／翻攝維多利亞州警察局）

▲莉莉安受困叢林裡，竟靠著一瓶酒跟少量棒棒糖存活5天。（圖／翻攝維多利亞州警察局，下同。）

記者吳美依／綜合報導

澳洲48歲婦女莉莉安（Lillian）開車外出兜風，卻不慎在原始叢林裡迷路。儘管獨自受困荒郊野外，手機完全收不到訊號，她仍憑藉車上的一瓶紅酒及少量棒棒糖苦撐，5天後奇蹟獲救。

《澳洲新聞》報導，4月30日，莉莉安打算前往達特茅斯大壩（Dartmouth Dam）走走看看，卻不知道為何開到一條死路，立刻意識到剛剛在錯誤地方轉彎，想回頭時輪胎已經陷入爛泥動彈不得。她因為健康問題無法長距離步行求助，因此被迫待在原地等待救援。

▲▼澳洲48歲婦女莉莉安（Lillian）在原始叢林裡迷路，靠一瓶酒跟零食存活。（圖／翻攝維多利亞州警察局）

▲▼澳洲48歲婦女莉莉安（Lillian）在原始叢林裡迷路，靠一瓶酒跟零食存活。（圖／翻攝維多利亞州警察局）

家屬不久後就發現莉莉安失聯，立刻向當局通報。警消針對附近區域展開大規模搜索，5月5日直升機終於在米塔米塔（Mitta Mitta）的一處山坡上找到她，並指示地面團隊前往正確地點救人。這裡距離最近的城鎮60公里。

莉莉安被發現時，汽車停在一條泥土路的尾端，儘管她因為脫水而必須送醫治療觀察，但整體而言「安然無恙」，看到救援人馬到了，也直呼真是鬆了一口氣。

警官馬丁（Martin Torpey）表示，莉莉安原本計畫的是一趟短程旅行，因此出門前只帶了一點零食，甚至根本沒有帶水，之所以能夠活下來，一部分是因為先前放在車上的「幸運禮物」，「莉莉安不喝酒，她唯一隨身攜帶的液體就是買給媽媽當禮物的一瓶紅酒，這讓她度過難關。」

馬丁還指出，莉莉安非常有常識，受困時選擇待在車上或車子附近，而非自行走入原始樹林摸索，這不僅讓她能在氣溫驟降的夜晚開暖氣來吹，也有助於警消尋人。

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