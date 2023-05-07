採筍失聯！3天沒吃喝神奇返家　基隆超強嬤：山林打轉睡山坡

▲78歲的黃姓老婦上山採筍迷路，在山中露宿4天3夜後奇蹟自行返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

78歲的黃姓老婦到山林想採集竹筍，卻不小心迷路，餓著肚子獨自在山林裡徘徊。家人不見黃婦蹤影，心急如焚報警，警消人員搜救了1天多，見黃婦奇蹟般自行返家。原來黃婦在野外露宿4天3夜後，自行找到下山的路，蹲坐在漁港時，被好心人載回家，警方連忙提供黃婦飲食，見黃婦身體仍舊硬朗，家屬終於放下心中大石頭。

基隆市警局第二分局八斗子分駐所於今年5月4日晚間接獲女子報案，稱其78歲的黃姓祖母於3日中午外出後至今未歸，且音訊全無，請求警方協尋，警方旋即展開搜索。

因黃婦並無使用手機，家屬對於黃婦實際外出的時間及行走動向並不清楚，更是增添了警消查找的難度。員警第一時間分工合作，一方面調閱案發地點周遭監視器，一方面至黃婦住處逐層查看，同時偕同家屬至黃婦平時會去的菜園工寮，但監視器都沒看到黃婦外出的身影，住處也未發現黃婦，只在菜園工寮內發現其當時外出所穿的外套，以及攜帶的菜籃，而天色昏暗又增加搜山的困難及警消人員的風險，只好暫時中斷搜索，並相約隔日一早繼續進行搜山，進入山林更深處。

員警持續調閱黃婦住家周邊的監視器，並查訪鄰居，綜觀所有線索，終於推斷出黃婦實際外出時間與行走動向；而警消人員仍持續於山林中查找黃婦的身影，只盼能在黃金救援時間內找到黃婦。

經過1多天的搜救，黃婦於6日一早奇蹟似的自行返家了，警方聞訊後又驚又喜，經了解原來黃婦原打算到山林採集竹筍，卻不小心迷失方向，只能在山林裡走來走去，期間沒吃沒喝，累了就露宿於山坡地上。所幸黃婦最後自行找到下山的路，蹲坐於深澳漁港時，遇好心人上前關心，還載她回家。

警方辦理相關手續時也不斷慰問黃婦的身心狀況，並提供飲用水與糧食，看到黃婦身體仍舊硬朗、對談自若，不僅家屬心中的大石頭放下了，警消也深感欣慰。

第二分局呼籲，家中若有精神不佳或易走失長輩，務必要多加留意看顧，時時注意家中成員的動向，切勿使其單獨外出，亦可申請愛心手鍊或自行購置電子定位產品，家屬也可於紙條上寫下基本資料及聯繫方式，並放在身上明顯處，走失時才能讓警方盡速聯絡家屬。