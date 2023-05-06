澳洲交換生父母發聲！　離台前拍片：感謝台灣醫療團隊

▲澳洲交換生父母發聲。（圖／翻攝自GoFundme、YouTube）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）因接觸到老鼠藥（超級華法林）住進加護病房，情況一度危急，其家屬透過募資網站尋求幫忙，最後成功募得超過20萬澳幣，讓肖雷搭乘醫療專機返澳治療。肖雷的父母也拍攝影片感謝台灣醫療團隊和捐款者的幫助。

肖雷的父母史蒂芬（Stephen Shorey）和茱麗葉（Julie Shorey）離開台灣之前，在機場拍下一段影片指出，過去3到4周真的非常困難與煎熬，如今肖雷已經平安抵達澳洲布里斯本，「我們非常感謝台灣的醫療團隊幫助穩定他的情況，還有感謝幫助他回家的救援團隊和捐款支持者。」

肖雷的家屬在中毒事件發生後於網路平台發起募資，短短3天就募得20萬8682澳幣（約新台幣424萬元）的善款，而肖雷也搭乘醫療專機於3日晚間10時15分降落布里斯本機場，目前已送往雅麗珊郡主醫院（Princess Alexandria Hospital）接受後續治療。

台灣警方介入調查後發現，肖雷在台灣的45歲女性密友嫌疑重大，列為被告並限制住居。女密友自稱因為喪夫坦承在飲料下毒，原本是要自己飲用，但其實女密友在台灣根本沒有婚姻紀錄；檢方不排除等肖雷狀況好轉後，透過視訊問訊釐清真相。