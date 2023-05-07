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星宇航空空服員求「別再這態度對組員」　大媽乘客怒：有兇你們嗎

▲空服員與乘客都無奈。（圖／翻攝「星宇航空 討論區」）

▲空服員與乘客都無奈。（圖／翻攝「星宇航空 討論區」）

記者張靖榕／綜合報導

星宇航空JX800台北-東京航班在成田機場遇怪風，導致2次降落不成一度轉降名古屋，連帶影響後續JX801、JX803航班。星宇航空後續處理引爆乘客怒火，第一線空服人員面對已經等得受不了的乘客也滿腹委屈，希望乘客不要再用暴怒態度對待同仁，但又被乘客大聲，影片流傳至網路上，不少網友表示2邊真的都辛苦了。

臉書社團「星宇航空 討論區」一篇貼文附影片，錄影當下乘客仍困在機上尚未被安排進機場打地鋪。畫面中一名大媽向空服員要求盡快讓乘客下機，「讓我們下飛機喔，不然我會說監禁我喔，我等一下會聯絡記者喔，我跟你講，你趕快給我處理（安排下機）。」

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大媽接著表示若飛機不能起飛，星宇航空應盡早確實告知，至少乘客還可以改買其他航空的班機機票回台灣，但經過這麼久卻不見有任何主管出面處理，「已經8個小時了，一個主管都沒辦法出來處理」，「受苦的是你們喔，錢他們賺喔。」她要求主管應該親自來解決問題，「為什麼是你們（空服員）受罪，我們也受罪啊！」

空服員也解釋已在安排讓旅客住旅館，也並非不想讓旅客下飛機，是因為成田機場宵禁加上航廈已經關閉，才導致所有人困在機上的局面。解釋完兩難後，空服員向大媽哀求，「請妳不要再這樣的態度對我們的組員」。

這句話再度引燃大媽怒火，大媽堅持沒有對空服員兇，隨後怒指空服員表示從幾點就已經說在安排，卻遲遲不能下機，「我有兇你們嗎」！空服員則表示「我們也是受害者」。之後其他空服員與旅客也都出面制止情況升級，「好啦，好啦，不要這樣。」

目前旅客已經全數下機，領到睡袋和飲用水在航廈內休息，等待重新安排班機返台。部分網友表示能體諒乘客憤怒的心情，表示處在當時的情況一定滿腹怒火，卻還被外人用聖人標準檢驗，「讓我覺得毫無同理心可言」；不過也有網友認為，空服組員其實也很無辜，乘客真的沒有必要這樣子，許多人也紛紛留言，「乘客和空服員都辛苦了」。

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