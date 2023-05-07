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「延誤7小時」又變睡機場！旅客怒：一杯水也沒有　星宇道歉解釋了

記者趙蔡州／綜合報導

星宇航空6日傳出航班延誤事件，星宇JX803航班原定6日下午4點10分從東京成田機場飛回台灣，不料一直延誤無法起飛，最終由於成田機場宵禁，直到7日上午才能給出確切的起飛時間，長時間的等待也讓不少旅客情緒失控。對此，星宇航空6日晚間緊急回應，針對航班延誤一事向乘客道歉，將全力協助旅客後續行程事宜。

星宇JX803航班原定6日下午4點10分從東京成田機場起飛，並於6日晚間6點50分抵達台灣桃園機場，不料旅客登機後卻收到起飛延遲的消息，原本傳出6日深夜11點可以起飛，沒想到最後因為成田機場宵禁，導致航班只能繼續等待，7日上午才能得知確切的起飛時間。至於原本機上的乘客，星宇航空宣布將提供睡袋及水，並請乘客下機後到航廈過夜。

▲▼星宇航空出包！「成田苦等6hr未起飛」　旅客氣炸：餓10hr了。（圖／翻攝自爆怨公社）

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▲星宇航班「成田延誤7小時」氣壞旅客。（圖／翻攝自爆怨公社）

網路上曝光的影片可以看見，有旅客不斷朝機組人員大罵，「你為什麼要欺騙我們，從頭騙到尾，欺騙我們在處理中」，接著另一位旅客說「你們要拿出你們的誠意，你們沒有誠意」，接下來原本大罵的旅客又說，「一杯水也沒有，食物也沒有，你搭過這種飛機嗎，你們講」，而機組人員只能不斷道歉。

▲▼星宇航空台北-洛杉磯首航。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空表示，針對此次航班延誤深感抱歉，將全力協助旅客後續行程事宜。（圖／星宇航空提供）

對此，星宇航空6日晚間緊急發布聲明，JX803原訂6日下午4點10分起飛回台，由於該機抵達東京成田機場後，出現航機指示燈顯示異常情況，星宇立刻依規定進行航機檢查，並於6日晚間6點13分檢查完成，卻因飛航組員超時問題無法起飛，已緊急從台北安排2名機師搭機趕往東京，執行後續返台飛航任務，針對此次航班延誤深感抱歉，將全力協助旅客後續行程事宜。

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