「1生活習慣」超傷身…比吸菸更嚴重　醫示警：無法抵銷危害

▲醫師指出一個生活習慣比抽菸更傷身。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

吸菸有害健康，不過生活上的許多習慣，看似無害其實也很傷身。醫師便提醒，有一個習慣比吸菸還嚴重，會增加罹患各種疾病，也會提高死亡率，而且無法靠事後抵押，相當嚴重。

安欣瑜醫師在臉書專頁指出，有越來越多研究證實「久坐不動」是對健康非常大的危害，甚至比吸菸更嚴重，包括增加死亡率、新血管疾病心血管疾病、糖尿病、肥胖及失智的風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少人便好奇，如果固定會去做有氧運動和重訓，平常工作久坐應該比較沒關係？對此，安欣瑜醫師表示，一整天在辦公室坐著，回家在沙發上當低頭族，即使努力跳有氧或重訊，仍無法抵銷久坐造成的身體危害。她分享減少久坐的FIIT建議：

1.頻率：每久坐60～120分鐘中斷一次

2.強度：低強度運動（25～50% VO2max，MET：1.5～3，< VT1）

3.時間：整體久坐時間每天不超過2小時，久坐之間的間隔應持續5～10分鐘

4.類型：低強度活動：盡可能用低強度活動代替久坐，也可以改變環境來限制久坐，像是將椅子從電視區移開、將電腦放在站立的高度等。

安欣瑜醫師提醒，坐著60。～120分鐘中斷一次，每次中斷5～10分鐘便可降低代謝風險。可以設定時間，每個小時起來倒杯茶走走路，簡單的小改變就能改善健康狀態。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！



延伸閱讀

▸ 全台首例！女行員加入詐騙集團 1招讓轉帳限額拉到1500萬

▸ 高雄好市多進口梅果驗出A肝病毒 遭衛福部重罰750萬

▸ 魏大勳遭爆求婚被秦嵐拒絕 差10歲姊弟戀陷僵局？