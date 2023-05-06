月砸8萬包養小三！富商一破產...半夜痛醒「下面竟消失」





▲富商因積欠人民幣2萬元包養費，慘遭小三親手閹割。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

真是色字頭上一把刀。中國大陸廣東一名王姓富商與小三簽下「包養合約」，約定每個月支付對方人民幣2萬元（約新台幣8.8萬元），未料，把小三視為家庭失和與事業壓力避風港的富商，竟只因為積欠1個月包養費，就被小三親手閹割。

綜合陸媒報導，忙於事業與妻子失和的富商，在一次酒吧買醉時認識30初頭的何姓女子，而閱人無數的何女一眼便看破富商，立即上前攀談並執行「逆撿屍」計畫。隔天早上發現闖下大禍的富商，在何女的勸誘下簽訂包養合約，但附上何女不能干擾他生活的條件。

不過，何女在接下來的2年期間，仍不斷想離間富商與正宮的感情，企圖攀爬上位，但天有不測風雲，富商因為2008年的金融海嘯破產，家庭也瀕臨崩潰，但何女見富商前來訴苦並得知破產後，竟不滿2年青春白白浪費、被積欠人民幣2萬元包養費，就趁對方熟睡時用剪刀閹了他。

雖然富商送醫後沒有生命危險，但仍保不住下半身的幸福，儘管富商確實積欠包養費，但兩人的包養合約並不合法，而犯下重罪的何女雖逃過無期徒刑制裁，但仍被當地人民法院判處「最高有期徒刑」的15年刑期。

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