「挖呀挖老師」漲粉500萬！爆直播被抖內887萬辭職　本人回應了

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大陸 大陸焦點 特派現場

「挖呀挖老師」漲粉500萬！爆直播被抖內887萬辭職　本人親回：繼續做好教學

▲▼「挖呀挖老師」爆紅！直播2天收10年幼師收入　她被錢砸哭果斷辭職。（圖／翻攝微博）

▲「挖呀挖老師」爆紅。（圖／翻攝微博）

記者許凱彰／綜合報導

在兩岸平台爆紅的「挖呀挖老師」，現實中是一名湖北武漢教音樂的黃姓老師，憑藉著一首《小小花園》成功引發熱議，短短不到一周的時間，累積567萬讚、55.1萬留言、159.6萬轉發，甚至還有44萬的收藏，至今仍在大陸抖音熱榜中熱搜。

「挖呀挖」黃老師在爆紅之後，開直播瞬間湧入10萬人在線觀看，網友的抖內也不停狂刷，直播1天就累積40萬到50萬元人民幣的抖內（約177萬元至222萬元新台幣），黃老師對此還說，「太高興太激動了，直播一天，收入超過我10年的工資，謝謝各位大哥」。隨後一連3場直播帶貨也共賺進200萬元（約887萬元新台幣）。

▲▼「挖呀挖老師」爆紅！直播2天收10年幼師收入　她被錢砸哭果斷辭職。（圖／翻攝微博）

▲被爆出辭職的消息，本人表示，真的真的真的真的沒有。（圖／翻攝微博）

在黃老師直播之後，有消息傳出她因為直播一天可以抵幼師10年收入而果斷辭職。不過據《九派新聞》報導，同事隨即闢謠，黃老師根本沒有辭職，本人也沒有辭職的考慮。

黃老師接受陸媒訪問直言，是真的真的真的真的沒有（辭職），在接下來的日子治癒更多人。她還說到，不想因為這些訊息，來影響自己的工作，在教學這一塊繼續做好，讓更多人知道奧爾夫音樂課。

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