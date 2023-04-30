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工程師玩抖音撩12歲少女！　竟互換下體照和影片

▲TikTok,抖音。（圖／達志影像／美聯社）

▲抖音流行「互看」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

宜蘭洪姓工程師先前玩抖音搭訕一名12歲少女，傳訊「我想看」，由於少女常玩抖音知道意思，竟答應互換下體照，少女不只傳送陰部與胸部的照片，還分享影片。少女母親得知後怒告洪男，一審法官審酌雙方賠償和解，依《兒童及少年性交易防制條例》製造少年猥褻行為電子訊號罪判刑1年，緩刑3年。

判決書指出，洪男於2022年2月透過抖音（TikTok）認識12歲網友小華（化名），和小華聊天過程中，他表示「我想看」，取得她同意後改到Instagram上私訊聊色，隨即將自己的下體照片傳給小華看，小華也將自己裸露的胸部、陰部共9張照片和一段影片，分享給洪男看。

小華在庭上證稱，在抖音遇到網友PO文要互看，就傳訊息和對方交換Instagram，對方都知道她只有12歲。她說因為常玩抖音，已經知道互看私密部位的意思，因此她拍攝私密照片和影片傳給對方，都不是出於被恐嚇、脅迫或引誘等方式。

洪男則供稱，他先把自己的下體照片傳給小華，「我就跟她說『我想看』，她就拍給我看了」，稱沒有引誘的意思。

法官認為洪男明知小華是未滿14歲的少女，對性與身體的自主能力和判斷能力都尚未成熟，思慮也欠周詳，但洪男仍為了一己私慾而影響對方身心發展，確實不該，但因並未提供對價或好處，不算引誘。考量洪男與小華家長雖達成和解並願意賠償，而且犯後態度尚可，依觸犯《兒童及少年性交易防制條例》製造少年猥褻行為電子訊號罪，判刑1年，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，須參加地檢署舉辦的法治教育3場。全案可上訴。

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