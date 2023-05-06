「挖呀挖老師」被傳挖到幾套房　本人無奈：不想被人利用賺錢

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸幼教老師桃子因為一部「在小小的花園裡面挖呀挖」的影片爆紅之後，網路上傳出了各種流言，包含她靠著「挖呀挖」已經挖到幾套房子，還有背後其實有公司，本來就是網紅等。對此，桃子無奈回應，有些人想要利用她賺錢，但她不願意，「我不會去做主播、簽約之類的工作，這些職業跟我的發展都背道而馳。」

根據《九派新聞》報導，桃子5日表示，「挖呀挖」是在上課之前，老師們用來帶動孩子氣氛的手指歌謠，不是為了拍影片而特別設計的，「上傳之前，我也徵求了家長們的意見，家長都支持。」

▼桃子因為「挖呀挖」爆紅之後，很多人也改叫她「挖呀挖老師」。（圖／翻攝微博）



桃子提到，影片從4月24日上傳後一週左右時間，就已經有3億多的播放，800萬點讚，粉絲多了上百萬，「我也很意外，因為發出來的第一天才觀看量才100、200。」

桃子指出，影片瘋傳之後，她有點驚喜，但也很焦慮，因為平常工作很忙，現在卻有很多訊息要回，「有人想利用我賺錢，我是不願意的，基本上都沒有回應，我也不考慮簽約主播這一方面的事情，因為跟我本身的發展背道而馳。」

另外，網路上也有傳言稱桃子背後有公司、本來就是網紅，甚至已經靠著「挖呀挖」挖到了幾套房等。對此，桃子無奈在微博上澄清，「謝謝大家關注我、喜歡我，我真的沒有挖到一套房，我還有十幾條反饋沒寫，先溜了。」

▼桃子爆紅之後再開直播，許多人狂刷禮物，把她感動哭了。（圖／翻攝微博）

