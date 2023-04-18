自稱「乩身」肉體被佔！熟女狂追理髮師　住處盯梢喊「豬哥X」

▲男子受不了女同學追求變騷擾，側錄提告。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

嚇死人！彰化一名林姓熟女，為了追求同在幼兒園長大的理髮師男同學，跑到該男子住處前，不斷的大喊「豬哥X」、「睡了女人還不出來」、「強姦」等語，男子一聽氣得提告，女子委屈的說，「我是乩身、肉體要做很多事」，當天是同學阿公附身講的，都不是出自她本意，法院一審依違反跟騷法將林女判處拘役50天。可易科罰金。

依據判決書內容，林女與男子同是幼兒園同學，女子畢業後常在路上看到他但沒沒聯絡，因為要讓他剪髮跟洗頭，去年7月31日上午10時許，到男子住處，先問對方信甚麼宗教，「你磁場不好」，就是「爸媽都跟在你身邊」，期間還打電話傳簡訊，接下來又於8月26日，再到男子住處前，大喊「豬哥X」、「睡了女人還不出來」、「怕啥」、「強姦」、「查北阿啦」等語，公然指摘不實言論，全程都被男子側錄，一狀告上法院。

女子在法庭上看到同學提供側錄影像，說「確實是我」，但這是同學的阿公用附身在她的肉體講「豬哥X、睡女人、不負責任的」，還不斷的解釋，「我是乩身」，「肉體要做很多事」，

女子說，她只是表示對同學愛，沒有喜歡他，目的是要他記得只有他一人，打了3通電話給對方是要解釋，「那是他爸的靈，藉由我的肉體講的」。 甚至還用通訊軟體傳「最愛你的同學，因為幼稚園畢業只愛你一人」，想法很單純，就是要讓男子剪髮和洗頭而已。

法官審酌被告不思尊重與他人相處的界線，竟接續對同學實行犯行，其犯罪動機、目的及手段均非可取，且犯後未坦認行為有誤，未見悔意，依違反跟騷法將林女判處拘役50天。可易科罰金。全案可上訴。