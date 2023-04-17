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社會 社會焦點 保障人權

直接進媳婦房挨罵「你這樣很像變態」　公公提告求償20萬吞敗

▲▼台人在旺角連鎖飯店遭怪人拿刀狂砍房門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北人妻不滿公公擅闖房間，罵他「變態」，公公覺得名譽受損，怒告吞敗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北潘姓人妻不滿公公擅闖自己房間，罵他「你都不想想看，你這樣有多變態」，離婚後被公公告上法院，求償20萬元。三重簡易庭判決認為，潘女為意見表達，並非單純謾罵公公，屬言論自由範疇，判公公敗訴。

公公主張，潘女原本是他兒媳婦，她因和兒子感情破裂、離婚等糾紛，竟於去年3月13日辱罵他「你都不想想看，你這樣有多變態」，同月27日又在住處，當著員警的面罵他「你這樣很像變態」、「就很變態呀，你要翻我的東西耶」，還在社群軟體張貼文章表示「唉〜我曾經嫁的那兒公婆可是無恥多了呢〜深怕別人不知道他們度量多小一樣。有這種好公公真是難求啊〜」，根本毀損他的人格和社會評價，要向潘女求償20萬元。

潘女表示，她是有罵前公公「變態」沒錯，因為前公公之前有直接進她房間，她才會說他變態，另外離婚後她回前夫家搬東西，前公公也跟著要進房間翻看她的東西，她才會又說他變態。而臉書上的貼文是她看了網路影片有感而發，並無傷害前公公名譽的意思。

法官認為，潘女說公公「變態」，大都為意見表達的評論，屬評價性語詞，本屬主觀，無從以客觀事實去證明，且潘女在出言前後都表明「我在跟你兒子用手機講電話，你就衝進房間，那如果我剛好在換衣服勒？」、「你覺得你有什麼東西在我的房間嗎？」等語，並非單純無端謾罵公公，就算用語讓公公不快，仍為言論自由範疇，判公公敗訴，全案還可上訴。

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