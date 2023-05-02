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社會 社會焦點 保障人權

演惡媳太逼真！大牙遭網友恐嚇「吃慶記」　今按鈴提告

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲女演員大牙（周宜霈）演八點檔惡媳婦演技精湛，導致網友入戲太深，竟出言恐嚇。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

女星大牙（周宜霈）加入八點檔飾演惡媳婦角色，戲中拿便當砸婆婆畫面令觀眾氣得牙癢癢，甚至有名網友太過入戲，竟傳訊說「我東海堂徐廣洋不爽會叫人對妳開3槍」，讓大牙緊急發出「不自殺聲明」並報警，而近日雙北槍案頻傳，大牙2日也在律師陪同下，赴士林地檢署按鈴提告。

女團黑Girl第一代成員之一大牙現身士檢按鈴提告，大牙受訪表示，收到網友死亡威脅私訊後，每天都過得戰戰兢兢，尤其這陣子社會新聞都與槍枝有關，難道台灣槍枝有氾濫到這種程度嗎，倘若這個人不是說說，加上現在也有家庭，真的感到無比害怕。

大牙餘悸猶存說，「想把這個人找出來」，因為這樣行為真的不對，萬一這個人有武器那就更可怕；至於提告妨害名譽部分，觀眾入戲太深，現實與觀眾分不清楚，謾罵到不可思議程度，而此次提告該名女網友已經三番兩次留下攻擊字眼，起初她也有柔性勸導，但對方仍不理會只好提告，藉此矯正視聽。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／大牙）

▲大牙收到網友表示要開槍威脅訊息。（圖／翻攝自Facebook／大牙）

對此，大牙委任律師黃柏榮指出，恐嚇請人吃子彈，已涉犯刑法305條，最重可處2年以下有期徒刑；網友毀謗留言可處1年以下有期徒刑，若有任意指摘行為恐涉犯加重毀謗。

▼大牙收網友死亡威脅，下午赴士林地檢署按鈴提告。（圖／翻攝自臉書／宜霈vs大牙）

▲▼大牙收網友死亡威脅，18日下午正式報案。（圖／翻攝自臉書／宜霈vs大牙）

稍早，大牙也在臉書PO文說：八點檔本來就是一個製造舒壓空間給大家的地方，希望觀眾能看著電視劇罵罵笑笑，忘去一天煩惱，這也是演員們唯一能做的。她呼籲大家不要製造仇恨，也不要製造出更多的惡。最後，她也提醒網路上假裝隱藏真實身分的人，「我相信警察和檢察官會把你揪出來的，我們法院見！」

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