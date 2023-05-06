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翻出老公「上酒店1晚噴2萬」　她不敢離婚！原因崩潰了

▲▼酒店,臨檢,林森北路。（資料照／記者張一中攝）

▲閨蜜翻到老公上酒店，消費金額2萬元。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「女人要有錢！」一名女網友透露，閨蜜在家照顧2孩，每個月有1萬5000元生活費，不料某天發現老公上酒店，一次就噴了2萬元，於是她希望能多拿一些生活費，卻遭老公冷暴力對待，就連公婆也不管事。閨蜜向原PO吐苦水，也感嘆沒錢而不敢離開，一席話讓原PO悲嘆，女人真的要經濟能力。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》開門見山就痛批「我見過最低級的渣男」，而苦主是她的閨蜜，日前對方整理家裡時，意外發現老公去酒店消費的收據明細，光一次就付了2萬元，諷刺的是，老公每月只給她1萬5000元家用開銷。

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事實上，每月1萬5000元根本不夠用，閨蜜希望能給到2萬元，不料老公嗆聲「妳說2萬就2萬啊」，之後便不再理會閨蜜。

面對老公寧願喝花酒，也不顧妻小的窘境，就連公婆的消極反應，讓閨蜜徹底心寒了。公公只說「吵什麼，就這樣了，接受吧」；而婆婆也一臉淡定表示「兒子啊，少去酒店」，下秒兩人就拿起酒「真的乾杯了」，讓閨蜜錯愕不已。

原PO說，閨蜜吃了閉門羹後，當下只好帶著孩子回家，「當然這個事件只是一個小插曲...這是我第二次看見她又哭了。」對此，原PO也感慨「女人要有錢」，而閨蜜之所以不離婚也不離開，就是因為沒有錢。

底下網友則感嘆，「趕快離婚，才能脫離苦海」、「女人就是要有獨立的經濟才能有底氣」、「等老公哪天倒了...現在先停損吧」、「要這樣的男人做什麼，是個自私的人」、「不行就離婚，何必作賤自己」、「等老公被酒店妹玩壞，又老又癱還要照顧欸」、「出去工作，小孩想辦法請人顧，不要說沒辦法。辦法都是人想出來的」、「要經濟獨立才會有尊嚴」。

▼老公寧花2萬上酒店，也不願對妻小好一點。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／本報資料照）

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