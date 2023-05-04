峇里島全裸雙屍身分曝！22歲女浴血慘死浴缸　男伴爬出房掙扎斷氣

▲峇里島5星洲際飯店發生命案。（圖／翻攝自Bali Post、InterContinental Bali Resort ）

記者鄭思楠／綜合報導

印尼渡假勝地峇里島一間高級渡假村驚傳命案，一對大陸籍男女被發現倒臥在飯店走廊和房內浴缸裡，兩人不但全身赤裸且身上滿是血跡和傷痕，女方脖子上還有明顯纏繞痕跡。據陸媒4日報導，2名死者身分確認，女性死者是江西九江人，男性死者是廣西桂林平樂人。

據《新京報》報導，5月4日14時，江西省南昌市公安局工作人員透露，查詢到一名與死者姓名發音相同的女性，出生於2001年，現戶籍屬地派出所為九江市公安局八里湖分局西二路派出所。該名女子於今年4月25日前往泰國。

隨後，江西省九江市公安局八里湖分局西二路派出所工作人員證實，已接到此事相關通報，此次峇里島酒店遊客死亡事件中，其中一名女性死者為該地居民。

另據廣西桂林平樂縣警方知情人士透露，此次事件中另一名死者的屬地派出所是平樂縣公安局附城派出所。目前，平樂縣公安局出入境管理大隊已經在聯繫死者家屬，處理相關事宜。

此前，據香港01、Bali Post報導，位於峇里島金巴蘭（Jimbaran）的洲際飯店1日發生命案，飯店員工在1日上午6時43分接到住客電話表示，他聽到有人在走廊上呼救，當時值班經理要求員工帶著輪椅到現場，結果就在房門外發現一名男子滿身是血倒在走廊上，而進房後就在浴缸內發現另一名女子，兩人皆全身赤裸且明顯死亡。

這兩名死者分別是25歲的男死者和22歲的女死者，兩人皆來自中國，而飯店房間是由女死者預訂。警方調閱監視器畫面後發現，女死者是在4月30日晚間8時左右獨自入住，男死者則是在1日凌晨0時17分左右抵達大廳和女方會面，接著兩人就一起回到房間。

男死者在1日凌晨0時50分曾離開房間，沒多久後就返回，飯店服務生在凌晨1時17分左右曾送餐到房間，放下餐點後就離開。

到了1日上午6時32分，男死者全身赤裸且滿是傷痕從房間爬出求救，脖子上有明顯開放性傷口，接著他就死在了走廊上；女死者則是在浴缸內被發現，身上都是血跡，脖子有纏繞痕跡，額頭還有瘀傷，目前印尼警方仍在進行進一步調查。

印尼法醫設施負責人表示，男死者屍體左右都有11到12公分的開放性傷口，可能是由利器造成的。4日，法醫將對女死者遺體進行屍檢，而男死者遺體則尚未獲得家屬同意。

警方表示，經查兩人屋內的個人物品皆無遺失。至於是自殺或他殺，仍有待進一步釐清。