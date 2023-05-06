女密友疑不願讓「澳交換生」離台下老鼠藥　一個月送醫3次

▲澳洲交換生老鼠藥風波持續延燒。（圖／翻攝自gofundme）



記者葉國吏／綜合報導

淡江大學澳洲交換生、24歲男子肖雷（Alex Shorey），號稱在台灣誤食老鼠藥（超級華法林）住院，最後募得400萬搭乘醫療專機返回澳洲治療。不過整起事件疑點重重，北檢調查後，肖雷45歲的台籍女密友坦承在飲料下毒，肖雷家屬及檢方懷疑是她不想讓肖雷離台才下毒。

據了解，從澳洲來台就讀淡江大學的肖雷，2022年12月來台，來台後透過朋友認識45歲女子，肖雷平時在北市一家補習班兼差教課，上課前都會去女子家中備課。不過女密友並不是肖雷正牌女友，但2人關係親密。

▲女密友供稱因喪夫企圖輕生，沒想到「加了老鼠藥的葡萄汁」被肖雷誤喝了一半。圖為同款老鼠藥，並非查扣證物。（圖／翻攝網路）



據悉，當天肖雷前往女子家中備課時，看到桌上有一杯「果汁」，以為是女子端給自己喝的，沒想到竟是「添加老鼠藥」的加料果汁，當女子發現時，肖雷已經喝了大半杯。

不過檢方發現，肖雷曾在3/15、16因身體不適入院診治，當時醫院已經發現肖雷是老鼠藥中毒，並告知肖雷。4/11肖雷又送醫急診，甚至在18日命危送進加護病房。對此根據《聯合報》報導，肖雷家屬及檢方懷疑，女密友疑似不想讓肖雷離台，才會在飲料內加老鼠藥。