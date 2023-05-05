「九份紅燈籠祭」重現風華　獲2023美國繆思創意獎殊榮

▲新北市政府舉辦「九份紅燈籠祭」，結合九份歷史、文化及傳統習俗。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府觀光旅遊局於今年2月24日至3月26日首度舉辦的「九份紅燈籠祭」活動，榮獲「2023美國繆思創意獎-文化活動類」金獎肯定！「九份紅燈籠祭」活動以紅燈籠藝術裝置結合九份巡山祈福的文化習俗，並與在地商家合作，將之塑造為九份獨具代表性的特色節慶活動，並帶動九份夜經濟為新北市觀光產業創造觀光產值。

▲「九份紅燈籠祭」榮獲2023美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）金獎肯定。

繆思獎（MUSE Awards）創立於2015年，由美國國際獎項協會International Awards Associates（IAA）發起，分為繆思設計獎（MUSE Design Awards）、繆思創意獎（MUSE Creative Awards）、繆思酒店獎（MUSE Hotel Awards）、繆思攝影獎（MUSE Photography Awards）四類，為國際間最具指標、影響力的獎項之一。針對各領域人士設有專業競獎項目，每年皆有眾多參賽者爭相角逐，最終專家以盲審形式選出具頂尖美感與概念的獲獎作品。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，「九份紅燈籠祭」營造九份獨有的提燈賞山城美景新體驗，這次能從全球眾多的參賽作品中脫穎而出，獲得「2023美國繆思創意獎」之國際殊榮，除了感謝主辦單位對於本市的肯定之外，也感謝各局處、在地團隊及合作夥伴的支持，才能締造佳績，希望未來齊心齊力將新北市好山好風景持續推向國際，創造更多活動的國際品牌。

得獎連結：https://museaward.com/winner-info.php?id=225811