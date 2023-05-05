澳洲交換生誤食險喪命！女密友認了喪夫：果汁加老鼠藥原要自己喝



▲女密友供稱因喪夫企圖輕生，沒想到「加了老鼠藥的葡萄汁」被肖雷誤喝了一半。（圖／翻攝網路），圖為同款老鼠藥，並非查扣證物

記者邱中岳／台北報導

從澳洲來台在淡江大學當交換生的肖雷（Alex Shorey），因為誤食老鼠藥，且又對於解毒劑嚴重過敏而住進加護病房，北市刑大3日也找來和肖雷的45歲女密友，並在其住處搜出老鼠藥，該女坦承原本自己要輕生，但卻被肖雷誤當「加料果汁」喝下肚，偵訊5小時後，列為重大嫌疑人帶往地檢署複訊。

據了解，從澳洲來台就讀淡江大學的肖雷，2022年12月來台，來台後透過朋友認識45歲女子，肖雷平時在北市一家補習班兼差教課，上課前都會去女子家中備課。

據悉，當天肖雷前往女子家中備課時，看到桌上有一杯「果汁」，以為是女子端給自己喝的，沒想到竟是「添加老鼠藥」的加料果汁，當女子發現時，肖雷已經喝了大半杯。

據調查，女子不敢說出實情，但仍前往醫院照顧肖雷，肖雷父母也到台灣照料兒子，女子也將肖雷父母接回家休息，與女子換班，改由女子前往醫院照顧。

但是肖雷母親在家中發現一瓶老鼠藥，拿給當醫生的父親查看，父親才發現原來竟是老鼠藥，立刻通知檢警單位介入調查。

警方上門發現老鼠藥，女子僅表示，因為2023年初丈夫過世，因心裡難過，所以前往中和地區購買「液態老鼠藥」企圖輕生，但沒想到加入葡萄果汁準備輕生，肖雷剛好到家中，不小心喝下加入老鼠藥的果汁，她事後又不敢聲張，才讓事態更趨嚴重。

對於女子說法，警方認為仍有相當保留或隱瞞實情，因此在訊問5小時後，移送檢方複訊，並列為被告限制住居。

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