澳洲交換生誤食老鼠藥！檢「傳喚爸爸到案說明」　不排除任何可能

▲澳洲交換生誤食老鼠藥，一度情況危急。（圖／翻攝自gofundme）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）2022年曾到淡江大學當交換學生，4月初因誤食老鼠藥（超級華法林）住進加護病房，3日搭乘醫療專機返回澳洲治療。台北地檢署分案調查，並於3日傍晚傳喚肖雷的父親到案說明。

外電報導指出，24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷（Alex Shorey）1年前到淡江大學當交換生，卻在4月初時他不明原因誤食老鼠藥。

肖雷的親人表示，他們不清楚肖雷究竟是如何吃到老鼠藥，目前懷疑是吃到受污染的街頭小吃引起。但北醫附醫4月29日發布聲明指出，病患已轉入普通病房，意識穩定，病人自述應與街頭小吃無關，但亦不明白為何會接觸到老鼠藥。

事件發生後，肖雷的家屬在網路平台發起募資，順利募得20萬8682澳幣（約新台幣424萬元）的善款，肖雷則於3日清晨5時50分，在救護人員的協助下，搭乘醫療專機返回澳洲進一步治療。

台北地檢署目前已分案進行調查，由毒品專組檢察官偵辦，由於肖雷狀況不佳，且已返澳接受治療無法應訊，檢方於3日傍晚先傳喚肖雷的父親到案說明，並留下連繫方式，未來待肖雷身體狀況改善後，再來台或視訊接受調查，至於肖雷為何會吃到老鼠藥，仍有待進一步調查釐清，目前檢警不排除任何可能性。