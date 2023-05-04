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高大成斷言「不可能吃老鼠藥」　懷疑澳洲交換生吸了「喵喵」

▲▼澳洲大學生到台灣留學　誤食老鼠藥命危。（圖／翻攝自gofundme）

▲澳洲男大生肖雷到台灣留學，卻傳出誤食老鼠藥命危。（圖／翻攝自gofundme）

記者柯沛辰／綜合報導

澳洲24歲男大生肖雷（Alex Shorey）去年4月來台讀書，近日傳出誤食老鼠藥，被送進加護病房搶救，經家屬成功募款400多萬元，3日搭醫療專機返澳治療。不過，家屬質疑，肖雷是吃台灣夜市小吃所致。法醫高大成則懷疑，可能是肖雷吸食摻有微量滅鼠藥的新興毒品「喵喵」、「老鼠尾」，因為老鼠藥不太可能過量誤食。

肖雷家屬事後在網路平台發起募資，短短3天就達標募得善款20萬8682澳幣（約新台幣424萬元），其中不乏台灣人踴躍參與。不過，家屬第一時間懷疑，肖雷是吃了台灣夜市小吃才中毒。對此，北醫附醫4月29日指出，病人自述老鼠藥應與街頭小吃無關，但不清楚為何會接觸到滅鼠藥。

高大成則氣憤表示，肖雷中毒住院受台灣醫療照顧，還有一些台灣人好心捐款，讓肖雷可以搭醫療專機返澳，但家屬講說是台灣小吃害中毒，「逛夜市的人都嚇死了，怎麼可以這樣亂講、汙衊我們台灣的夜市？」

▲▼高大成。（圖／記者許權毅攝）

▲高大成懷疑肖雷有吸毒史，且吸食新興毒品過量，才導致中毒症狀。（資料照／記者許權毅攝）

高大成認為，老鼠藥誤食過量才匯導致現在的中毒症狀，但如果是不慎誤食，通常馬上就會吐掉，不可能吃那麼多。他懷疑，肖雷可能吸食了「喵喵」、「老鼠尾」等新興毒品，因為裡面會添加微量滅鼠藥，吃起來會感覺「茫茫的」，但副作用大，肖雷可能有吸毒史，加上吸食過量才中毒。

台北地檢署已分案調查，並於3日傍晚傳喚肖雷父親到案說明，目前不排除任何可能，將釐清是否有人故意下毒，或跟毒品相關。

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