警政署招青年入民防　陳建仁：跟戰爭連結是不負責任的

▲陳建仁出席「全民反詐 藝起發聲」記者會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

警政署要招募熱血青年加入民防行列，被質疑是打戰爭牌，被國民黨立委質疑在打戰爭牌，是要為戰時做準備，引發討論。對此，行政院長陳建仁5日受訪時說，民防工作執行了幾十年，就和義交、義警一樣，對於國家彼此互相照顧有重要意義，「這個民防的政策被無限上綱，然後故意把它跟戰爭連結在一起，這樣的媒體報導不但是不專業，而且是不負責任的」。

陳建仁說，民防本來就是民間大家能夠彼此互相幫忙，來做好彼此防衛、彼此幫忙的工作。實際上，民防工作的執行大家都有看到，已經執行了幾十年了，就和義交、義警一樣，對於整個國家彼此互相照顧是有很重要的意義。

陳建仁指出，這個民防的政策被無限上綱，然後故意把它跟戰爭連結在一起，這樣的媒體報導不但是不專業，而且是不負責任的。

另外，美前國安顧問歐布萊恩日前受訪表示，共軍攻台時間恐怕已經縮短，只剩1到2年。對此，陳建仁說，台灣在民主陣營的最前線，捍衛著台海的安全以及印太地區與整個區域的穩定，所以對於國家的防衛是相當地有信心，對於這個地方的情勢，相信國安當局都已經有所掌握。

「我們很謝謝我們友好的朋友對台海的安全、區域的穩定所做的關心，也提供很多寶貴的意見。」陳建仁說，政府會努力做好備戰工作捍衛自由、民主的價值，避免被威權暴力地併吞和侵略，「我們相當地有信心，可以做好這件事」，當然也希望能跟理念相同的國家一起合作。

「我們要能戰，才能夠止戰；要備戰，才能夠避戰。」陳建仁說，國人都有相當高的共識，也希望自由、民主的陣營大家一起來努力。陳再次強調，台灣有信心能夠捍衛自己的自由、民主；更重要的，也掌握所有區域的現勢狀況。