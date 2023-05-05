一家三口每天只吃一餐剩菜　老父撿回收養2智障兒「連床都沒有」

老先生要的不多！他只希望能有個可以遮風避雨的地方。讓他的倆個孩子能有個較完整的居住環境.懇請大家幫忙分享出去！（大家都是出於善念，因為怕惹人非議，所以希望能有慈善機構主導協助.對各界善心人士.在此懇請大家如有欠缺生活用品的時候在麻煩各界大德幫忙就可以了。#感謝大家.#願大家平安喜樂！ 由蔡榮修發佈於 2023年4月27日 星期四

記者黃翊婷／綜合報導

雲林縣北港鎮溝皂里年近80歲的蔡姓老翁平日靠撿回收和微薄補助，與重度智能障礙的大兒子、中度智能障礙的小兒子相依為命，由於大兒子因病會在村里間裸身遊走、隨地便溺，讓附近鄰居感到很困擾，加上蔡父年紀大了，擔心自己走了之後無人照顧孩子們，因此希望外界伸出援手，協助安置他的孩子。溝皂里里長蔡榮修表示，目前已有慈善團體願意幫忙重新搭建蔡家房子，預計下周二施工，但最重要的安置問題仍然未獲得幫助。

▲蔡家外觀。（圖／溝皂里里長蔡榮修授權提供，下同。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡父與兒子們居住的鐵皮屋十分老舊，門口堆滿雜物，屋內也十分昏暗，一家三口一天只吃一餐，飯菜還是從菜市場撿回來的剩菜，他甚至沒有床，只能睡在躺椅上，加上房屋屋頂破舊，颱風一來就漏水，居住環境很差。

▲蔡父與兒子們蓋的棉被。

蔡榮修表示，蔡老先生的妻子在小兒子出生時突然離家，留下他一人照顧重度智能障礙的大兒子和中度智能障礙的小兒子，以前擔心小孩鬧事，就用鐵鍊鎖在家中，如今老先生已經將近80歲，心態逐漸轉變，也很擔心自己如果不在了，兒子們無人照顧，因此希望有關單位能協助安置兒子們。

▼▲蔡父光腳走出門。

蔡榮修提到，蔡家大兒子因病的關係，有時候會裸身在村里間走來走去，或是在馬路上亂竄、隨地便溺，十分危險，也影響村里環境衛生，小兒子雖然也飽受病症之苦，但他還會幫忙照顧父親和哥哥，懂事得令人心疼。

蔡榮修說，之所以將這件事情講出來，是希望蔡家獲得幫助，一次性解決這個長期問題，否則繼續拖下去，再花個1年恐怕也難以解套，目前已經有慈善團體願意幫忙重新搭設房屋，預計下周二（9日）施工，但最重要的問題依舊沒有獲得幫助，就是孩子們的安置。

▲蔡家的廚房，一家三口每天只吃一餐。

蔡榮修提到，蔡老先生因為繼承過世長輩一塊小土地，所以無法申請低收入戶，目前是靠老農津貼和兒子們的身障補助過活，雖然現階段尚未有相關機關願意協助安置，但就算以後有機構願意安置，老先生可能還要負擔每個月1萬元的費用，以老先生的狀況來看，他顯然無法負擔，這部分仍需要有關單位加以相助。

▲蔡家房屋破舊，遇到颱風就漏水。

至於物資的部分，蔡榮修說，蔡老先生要的不多，就是希望能有個遮風避雨的家，消息傳開後已收到不少善心物資，因為怕惹人非議，加上擔心直接給錢或東西會被其他家人拿去變賣，所以這部分會由慈善機構協助主導，如果有欠缺生活用品，會再請各位協助，他也會持續在臉書分享蔡家的狀況，感謝大家的關心，「安置才是最圓滿的結果，希望各界安置機構能出面來協助老先生！謝謝大家的善心！」