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濁水溪舊堤改善工程效果顯著　劉建國盼追加爭取延伸工程

▲自從濁水溪揚塵治理有成，四河局即著手改善濁水溪各個堤防段，第三期工程已完工、另外還要延伸第四期工程，打造更多更新的遊憩活動空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲自從濁水溪揚塵治理有成，四河局即著手改善濁水溪各個堤防段，第三期工程已完工、另外還要延伸第四期工程，打造更多更新的遊憩活動空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

濁水溪南岸堤防過去塵土飛揚，難以供居民利用，為了美化堤防環境，讓當地民眾更加便利，立法委員劉建國爭取水利署第四河川局、農委會、林務局、環保署等跨部會合作來治理濁水溪堤防揚塵問題，現階段已有顯著成果。

第四河川局長李友平、西螺鎮長廖秋萍、大新里長廖重顯今（4）日一同會勘濁水溪樹仔腳堤防延長段整體環境改善工程。第四河川局指出，自從濁水溪揚塵治理有成，四河局即著手改善濁水溪各個堤防段，像是樹仔腳這一段，從2017年就開始了，第三期工程已完工、另外還要延伸第四期工程，要為西螺民眾打造更多更新的遊憩活動空間。

▲自從濁水溪揚塵治理有成，四河局即著手改善濁水溪各個堤防段，第三期工程已完工、另外還要延伸第四期工程，打造更多更新的遊憩活動空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲現在要進行後續的綠美化工程，以擋土牆為主體工程，搭配現地保留植生及新植喬灌木，營造水岸土地綠美化及優質景觀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

立委劉建國表示，中央挹注經費來治理濁水溪揚塵，水利署第四河川局、農委會、林務局、環保署等跨部會合作，沿岸的民眾有更好的空氣品質。而第四河川局接下來著手打造濁水溪堤防美化工程，現在一段一段的改善，還結合地方居民、社區發展協會的意見與發想，讓堤防變身為親子公園、拍照打卡的好地方。

樹仔腳堤防總共切分為三期工程，第一期工程1250萬、第二期工程3000萬，兩期都位在莿桐，改善效果很明顯，饒平社區發展協會認養後維護狀況好，親子公園、散步步道、大溜滑梯、苦楝樹樹屋等等。第三期工程位於西螺大新里，經費共1300萬，第一階段已在去年完工，現在要進行後續的綠美化工程，以擋土牆為主體工程，搭配現地保留植生及新植喬灌木，營造水岸土地綠美化及優質景觀。

劉建國說，另外，第四期工程，位於大新段大約700米，請第四河川局先行規劃評估，後續經費會持續爭取，未來要為西螺民眾打造更多更新的遊憩活動空間，希望大家一起來集思廣益，用心維護，美好家園我們一起努力。

▲自從濁水溪揚塵治理有成，四河局即著手改善濁水溪各個堤防段，第三期工程已完工、另外還要延伸第四期工程，打造更多更新的遊憩活動空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲四河川局接下來著手打造濁水溪堤防美化工程，結合地方居民、社區發展協會的意見與發想，讓堤防變身為親子公園、拍照打卡的好地方。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

 

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