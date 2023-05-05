驚悚片！酒駕雙載被擦撞倒地竟落跑　後座男遭2車輾爆頭慘死

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市昨（4）日發生一起恐怖死亡車禍，一名移工酒駕騎電動自行車，後載一名同事於路口違規左轉，遭對向直行汽車擦撞人車倒地，後座同事隨後遭對向直行的另2輛汽車先後輾過，當場爆頭死亡，酒駕移工見狀竟直接落跑，警方獲報將他緝捕到案，詳細肇事原因與責任則由警方調查釐清，並依法將相關人等函送偵辦，而驚悚的連續撞擊畫面也曝光。

▲雲林斗六外籍移工酒駕電動機車，違規發生車禍造成後座同僚遭來車輾過，爆頭死亡（右邊紅色車輛經釐清後未有撞擊跡象，與該案無關）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六石榴班斗六工業區第二入口的路口，昨深夜10時26分發生死亡車禍，兩名外籍移工騎乘電動自行車雙載，因未遵守路口號誌及未依規定兩段式左轉，先遭對向直行來車擦撞倒地，後座乘客則遭2車碾過，頭顱破裂當場死亡；騎士因酒駕，當場逃逸，警方循線查出其公司立即前往緝捕歸案，並測得0.27酒測值。

警方調查，死者范姓男子剛來台灣沒幾天，哥哥也在斗六工業區某工廠工作，與電動自行車同向待轉的大車行車記錄器拍下整個車禍過程，畫面顯示，自行車未兩段式左轉，先與一輛自色賓士自小客車擦撞後，自行車與兩人一起倒地，後方接著過來一輛紅色自小客閃避未撞到，但因夜色昏暗，接著前來的第3輛銀色自小客車輾過機車乘客，而第4輛緊接在後更是閃避不及，將人輾至車底並卡住，地上留下大量鮮血，外籍乘客當場死亡。

警方初步調查，3名肇事自小客車駕駛均無酒駕情事，電動自行車駕駛謝男有酒駕情形，全案現由斗六分局交通小隊專責處理，釐清肇事原因。斗六分局呼籲民眾行車應遵守交通規則，依照道路標示、標線及號誌行駛，隨時注意車前狀況，並不得酒後駕車，以避免發生交通事故，造成自身或他人生命財產安全之危害。

▲外籍移工酒駕電動自行車，違規左轉造成後座同僚遭來車輾斃竟當場逃逸無蹤，遭警方循線追捕到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）