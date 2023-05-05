　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚悚片！酒駕雙載被擦撞倒地竟落跑　後座男遭2車輾爆頭慘死

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市昨（4）日發生一起恐怖死亡車禍，一名移工酒駕騎電動自行車，後載一名同事於路口違規左轉，遭對向直行汽車擦撞人車倒地，後座同事隨後遭對向直行的另2輛汽車先後輾過，當場爆頭死亡，酒駕移工見狀竟直接落跑，警方獲報將他緝捕到案，詳細肇事原因與責任則由警方調查釐清，並依法將相關人等函送偵辦，而驚悚的連續撞擊畫面也曝光。

▲雲林斗六外籍移工酒駕電動機車，違規發生車禍造成後座同僚遭來車輾斃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六外籍移工酒駕電動機車，違規發生車禍造成後座同僚遭來車輾過，爆頭死亡（右邊紅色車輛經釐清後未有撞擊跡象，與該案無關）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六石榴班斗六工業區第二入口的路口，昨深夜10時26分發生死亡車禍，兩名外籍移工騎乘電動自行車雙載，因未遵守路口號誌及未依規定兩段式左轉，先遭對向直行來車擦撞倒地，後座乘客則遭2車碾過，頭顱破裂當場死亡；騎士因酒駕，當場逃逸，警方循線查出其公司立即前往緝捕歸案，並測得0.27酒測值。

警方調查，死者范姓男子剛來台灣沒幾天，哥哥也在斗六工業區某工廠工作，與電動自行車同向待轉的大車行車記錄器拍下整個車禍過程，畫面顯示，自行車未兩段式左轉，先與一輛自色賓士自小客車擦撞後，自行車與兩人一起倒地，後方接著過來一輛紅色自小客閃避未撞到，但因夜色昏暗，接著前來的第3輛銀色自小客車輾過機車乘客，而第4輛緊接在後更是閃避不及，將人輾至車底並卡住，地上留下大量鮮血，外籍乘客當場死亡。

警方初步調查，3名肇事自小客車駕駛均無酒駕情事，電動自行車駕駛謝男有酒駕情形，全案現由斗六分局交通小隊專責處理，釐清肇事原因。斗六分局呼籲民眾行車應遵守交通規則，依照道路標示、標線及號誌行駛，隨時注意車前狀況，並不得酒後駕車，以避免發生交通事故，造成自身或他人生命財產安全之危害。

▲雲林斗六外籍移工酒駕電動機車，違規發生車禍造成後座同僚遭來車輾斃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲外籍移工酒駕電動自行車，違規左轉造成後座同僚遭來車輾斃竟當場逃逸無蹤，遭警方循線追捕到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►坑殺越南同鄉！刺青男「假面交真擄人」逼家屬匯款　4煞收押

►派出所塞滿小學生！　參訪體驗警察生活超興奮

►失聯移工躲出租套房！見警上門四處逃竄　警怒逮6男1女

►雲林縣府守護每個寶貝　0-3歲幼兒專責醫師制度計畫啟動　

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃暐瀚問「總統投誰」　9通Call-in全支持他！結果超驚人
Ella飆唱22年前經典神曲　全場爆雞皮...直衝總排名第一
快訊／載同事倒地竟落跑　後座男遭2車輾爆頭慘死
不滿朱立倫！　孫大千宣布請辭
韓國瑜建議游淑慧「選輸就嫁」　王世堅：不可能！我夫妻恩愛32
快訊／最大震度6強！日本知名景點崩塌　遊客狂奔
沒打任何字！一點開「YouTube搜尋框」他秒喊毛　一票用戶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東環河路2貨車擦撞　1車翻覆起火燃燒狂冒煙...1駕駛受困

民宅鐵捲門上有大蛇！牠卡洞想脫身被刮下一大塊肉　消防員救命

緩撞車又挨撞！國3苗栗段內線施工　白車「盲駕」直衝車頭爛毀

不堪凌虐！被害人翻牆求救　詐團坑38人海削千萬...10匪下場曝

他酒駕左轉肇事「害後座同事摔地爆頭慘死」　無良騎士竟落跑

驚悚片！酒駕雙載被擦撞倒地竟落跑　後座男遭2車輾爆頭慘死

竹北車站上演「橘貓大戰眼鏡蛇」！　119證實接獲通報...結果曝光

翡翠青瓷大師何志隆作品多次遭竊　竟是這人幹的...警追回13件

嫌嬉鬧太吵！女住戶失控...辣椒水狂噴5童「害眼嘴灼傷」　下場曝

超商店員遭虐後墜樓！初步相驗結果　「全身骨折、臟器摔碎」慘死

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

蔡依林遇瓶頸靠「尖叫」舒壓　曝新專輯進度：看不到曙光XD

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

屏東環河路2貨車擦撞　1車翻覆起火燃燒狂冒煙...1駕駛受困

民宅鐵捲門上有大蛇！牠卡洞想脫身被刮下一大塊肉　消防員救命

緩撞車又挨撞！國3苗栗段內線施工　白車「盲駕」直衝車頭爛毀

不堪凌虐！被害人翻牆求救　詐團坑38人海削千萬...10匪下場曝

他酒駕左轉肇事「害後座同事摔地爆頭慘死」　無良騎士竟落跑

驚悚片！酒駕雙載被擦撞倒地竟落跑　後座男遭2車輾爆頭慘死

竹北車站上演「橘貓大戰眼鏡蛇」！　119證實接獲通報...結果曝光

翡翠青瓷大師何志隆作品多次遭竊　竟是這人幹的...警追回13件

嫌嬉鬧太吵！女住戶失控...辣椒水狂噴5童「害眼嘴灼傷」　下場曝

超商店員遭虐後墜樓！初步相驗結果　「全身骨折、臟器摔碎」慘死

屏東環河路2貨車擦撞　1車翻覆起火燃燒狂冒煙...1駕駛受困

《航海王》作者尾田榮一郎替真人版背書　「我若不滿意將延期上架」

說好打詐？時力揭打詐綱領不存在　批陳建仁搞詐騙「應向全民道歉」

何孟樺爆市府索資迎藍擋綠　報告回覆姓名竟還誤植徐巧芯

富采首季每股大虧1.65元　營運將自本季開始逐季回溫

北影最佳紀錄片《阿紫》　真實紀錄外籍配偶的悲歌、社會邊緣人的掙扎

平日自助餐券買5送2　JR東日本大飯店春夏旅展優惠連推1個月

被im.B騙錢的人值得同情嗎？網批「與政府無關」：愛貪被騙活該

是否挑戰王世堅？　游淑慧：給我一週時間思考請益

富邦火球男終結者富藍戈下二軍　安得勝將要上一軍

「爺爺出國把拔又不陪人家玩」　法鬥多多躺地上痛哭hen難過

社會熱門新聞

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

超商女魔頭囚「水管抽整晚」　店員墜樓亡

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

行車糾紛…天道盟6煞發狠「逼喝10瓶保力達」痛毆他

澳洲交換生誤食老鼠藥！「台籍同居女友」遭限制住居

新竹縣長秘書爬山倒下　今晨不治

韓男涉殺女友2度聲押才准　「豬頭照」成關鍵

更多熱門

相關新聞

驚悚片！他撞車落跑害後座男「3度被撞」爆頭亡

驚悚片！他撞車落跑害後座男「3度被撞」爆頭亡

雲林縣斗六市4日晚間深夜發生一起死亡車禍！一名移工酒駕載著同事行經斗六工業區第二入口路口時，違規左轉與對向車輛發生碰撞，但他卻獨自落跑，並未對倒地的同事施救，且該路段天色昏暗，導致同事3度遭撞輾，當場爆頭慘死，身體還卡在車輛底部，現場撞擊影片曝光，令人感到頭皮發麻。

超商男遭虐殺！帶槍傷墜13樓亡　他曝3種可能狀況

超商男遭虐殺！帶槍傷墜13樓亡　他曝3種可能狀況

行動毒庫被抄　K盤印超兇「座右銘」

行動毒庫被抄　K盤印超兇「座右銘」

即／好市多賣A肝莓果　高市衛生局重罰750萬

即／好市多賣A肝莓果　高市衛生局重罰750萬

黃豪平車禍畫面曝！小黃突左切轉彎　遭砂石車撞噴

黃豪平車禍畫面曝！小黃突左切轉彎　遭砂石車撞噴

關鍵字：

電動機車違規左轉外籍移工酒駕雲林斗六市輾斃影音

讀者迴響

熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

直擊／聯電股東會紀念品爆棚　「專線」排逾百公尺

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

王思佳被疑拿A貨回應了！爆料網友再發文

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

前NBA球員突傳死訊！享年56歲

王思佳被爆拿假包！網比對真品指致命疑點

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面