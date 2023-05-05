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社會 社會焦點 保障人權

全天候外送行動毒庫被抄！　K盤超扯座右銘曝「兄弟沒K講沒話」

記者吳世龍、蔡怡萍／高雄報導

高雄警方日前破獲一網路販毒集團，成員分工縝密、標榜「24小時全天候外送服務」，採12小時輪班制，由「小蜜蜂」在大高雄地區流竄運毒，警方經數月蒐證跟監，破獲以楊姓男子為首的販毒集團，在車上查獲561包毒咖啡包、K它命等大量毒品，還發現集團精心製作的吸毒用品，K盤上還印了大大的座右銘「神明沒香擲沒杯，兄弟沒K講沒話」。

▲▼高雄查獲販毒，還有座右銘。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄查獲販毒集團，查獲各式各樣毒品之外，還有特製「座右銘K盤」。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

高雄市警局偵三隊與左營分局、新興分局、林園分局，於4月26日持搜索票，兵分多路執行拘提、搜索行動，一舉破獲24歲楊姓男子等4人的網路販毒集團，於販毒車輛內，查獲第二級毒品大麻(毛重約15公克)、第三級毒品咖啡包561包、愷他命(毛重約308公克)，及販毒所得現金16萬餘元。

▲▼高雄查獲販毒，還有座右銘。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄查獲販毒，還有座右銘。（圖／記者吳世龍翻攝）

此外，還查獲集團特別製作的K盤與卡片，上面印著「兄弟沒K講沒話」等座右銘，各種吸毒裝備一應俱全，且光是毒咖啡包包裝就有12種，堪稱是「行動百貨販毒集團」。

▲▼高雄查獲販毒，還有座右銘。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄查獲販毒，還有座右銘。（圖／記者吳世龍翻攝）

楊姓犯嫌等人組成販毒集團，利用微信等社群軟體，散布販售毒品咖啡包、愷他命等訊息，集團成員各自分工，標榜全天候外送服務，由單人駕駛車輛負責毒品外送交易，採12小時輪班制，販毒網絡遍布大高雄地區。

專案人員歷時數月跟監蒐證，掌握該集團藏匿毒品之處所及運作模式後，強力掃蕩緝捕，順利將楊嫌等4人查緝到案，全案詢問後，依違反毒品危害防制條例第4條等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲▼高雄查獲販毒，還有座右銘。（圖／記者吳世龍翻攝）

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