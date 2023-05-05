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社會 社會焦點 保障人權

黃豪平車禍畫面曝！小黃外側車道突左切轉彎　遭砂石車猛力撞噴

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

藝人黃豪平4日南下工作時，途中驚遇車禍，搭乘的計程車與砂石車發生劇烈碰撞，經紀人頭部瞬間撞擊，兩人所幸沒有明顯外傷，但是計程車玻璃和車尾幾乎全毀。事發當時的行車紀錄器畫面曝光，可以看見當時黃豪平搭乘的計程車從外側車道要左轉，後方砂石車疑似未注意到，直接撞擊計程車車尾，畫面相當驚悚。

▲▼黃豪平壓抑整天情緒釋放哭了。（圖／翻攝自臉書／黃豪平）

▲黃豪平遇車禍壓抑整天情緒釋放哭了。（圖／翻攝自臉書／黃豪平）

透過畫面可以看到，事發當時黃豪平搭乘的計程車突然從外側車道要左轉，而這時行駛在內側車道的砂石車疑似閃避不及，直接撞上該計程車，猛烈撞擊力道，導致車殼碎裂噴飛，計程車車尾慘遭撞爛。

事發後黃豪平受到嚴重驚嚇，並在臉書寫下，「睡不著，不是因為身體不舒服，而是壓抑一整天的情緒突然釋放出來，在床上哭了起來。」黃豪平表示，自己在事發後「記憶破碎」，但有不少熱心民眾提供影像，也讓他得到了一些解惑釋疑，「我只想跟大家說，活著真好，真心的。沒事，也就當作我大驚小怪吧，釋放了，就繼續好好珍惜此刻吧。」

▲▼ 藝人黃豪平車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼藝人黃豪平車禍。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ 藝人黃豪平車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方表示，雙方駕駛並無酒駕情事，事故也未造成人員傷亡，相關肇責則有待釐清。警方也同時呼籲用路人，依道路交通安全規則102條規定，汽車左轉彎時，應距交叉路口30公尺前顯示方向燈變換進入內側車道或左轉車道，避免車流交織而衍生交通事故。駕駛人如未依規定駕車，可依道路交通管理處罰條例第48條1項4款，處以新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

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