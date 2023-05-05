　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一聽「師生戀」秒變關鍵字　國中師驚揭同事「載女學生性侵」

▲▼ 憂鬱,傷心,哭泣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小綺搭體育老師的車回家，遭老師要求脫褲後性侵，她原先不敢說出來，在上課時因同學的起鬨意外曝光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／花蓮報導

一名在東部某國中教健康體育的男老師，在開車載女學生小綺（化名）回家路上，要求她脫掉內褲並以手指侵入她下體，甚至將自己的生殖器放入小綺口中。訓育組長上課時提及音樂家蕭邦的師生戀，小綺的同學突然鼓譟、投射異常眼光，訓育組長警覺有異，私下詢問小綺後才曝光案情。一審法院判體育老師有期徒刑4年，上訴後審酌他賠償小綺和解、坦承錯誤，撤銷改判有期徒刑2年，緩刑4年。

判決指出，東部一所國中教體育、健康、資訊等課程的男老師，2020年9月開始，藉由開車載女學生小綺回家的路上，要求她脫掉內外褲，用手撫摸、猥褻她的下體，或者刻意繞到橋下人煙稀少的地方，將自己的生殖器放入小綺口中直到射精，3個月之間得逞4次。

直到同年12月中旬，小綺全班在上音樂課，身兼音樂老師的訓育組長提到音樂家蕭邦與老師的「師生戀」故事時，有同學突然躁動起來，目光注視著小綺，還將「乾妹妹、乾女兒」改喊成四聲的動詞，訓育組長查覺可能有隱情，約小綺中午詳談，一開始不願多講的小綺，才在訓育組長安撫追問下哭訴實情。

隔日經由校方通報調查進入司法程序，體育老師對此矢口否認，辯稱可能是平常嚴厲要求小綺課業、在全班面前訓斥她，又小綺曾不滿自己對她碎念課業而出手攻擊，他在掙脫過程中不小心反折到小綺的手，小綺對他說「你完蛋了、我要告訴訓育組長」，他才被誣陷停職。

一審法官認為，小綺受侵害後，起先並未主動積極揭露，是訓育組長上課時偶然警覺，才進而關心得知上情，不像會誣陷、想使老師受到懲處的舉動；且心智尚未成熟的小綺在對於師生畸戀，有擔心遭揭發、被社會所不容忍的心理狀態，每次的調查中小綺都有情緒不穩、哭泣等不安反應，老師犯後還說是小綺挾怨報復企圖卸責，依4條對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，處有期徒刑4年。

老師遭判刑後，向小綺與其父親認罪，並約定賠償金尋求和解，上訴花蓮高分院請求從輕量刑，法官審酌已有反省、也已賠償部分金額，獲得小綺原諒，在不違反小綺意願之下、利用她的依戀愛慕進行行為，卻未謹守身為師長的倫常，其無前科等考量下，撤銷改判有期徒刑2年，緩刑4年，全案還可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天返家
櫃姐身材超火辣！他凍抹條櫃位狂撩8次　還丟1000元落跑
國際會議打起來！　兩國代表狂揍扭打
國道緩撞車又挨撞！　白車「盲駕」直衝車頭爛毀
超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動　一旁主嫌口袋鼓鼓
快訊／郭台銘宣布辦4場大型造勢！　北中南都有
快訊／新北20多歲男22F社區墜下　頭部重創、全身骨折亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天離開明德外役監返家

終於露臉！政風女檢座「88會館」續攤　黃錦秋移送評鑑出席應詢

櫃姐身材超火辣！他凍抹條櫃位狂撩8次　還丟「這東西」落跑

一聽「師生戀」秒變關鍵字　國中師驚揭同事「載女學生性侵」

快訊／台灣最美女董座捲泰山經營權之爭　她一句話被控誣告罪

客運超車左彎右轉沒打燈！網怒：人命不值錢？　警最高開罰3600元

超狂違規畫面曝！男大生KTV嗨唱　「休息2小時」騎車上路悲劇了

快訊／新北男22F頂樓社區墜下　「頭部重創、全身骨折」亡

超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動　一旁主嫌口袋鼓鼓

乘客未繫安全帶...她挨罰3千　法官扮柯南「查光線+衣服」還清白

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

蔡依林遇瓶頸靠「尖叫」舒壓　曝新專輯進度：看不到曙光XD

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天離開明德外役監返家

終於露臉！政風女檢座「88會館」續攤　黃錦秋移送評鑑出席應詢

櫃姐身材超火辣！他凍抹條櫃位狂撩8次　還丟「這東西」落跑

一聽「師生戀」秒變關鍵字　國中師驚揭同事「載女學生性侵」

快訊／台灣最美女董座捲泰山經營權之爭　她一句話被控誣告罪

客運超車左彎右轉沒打燈！網怒：人命不值錢？　警最高開罰3600元

超狂違規畫面曝！男大生KTV嗨唱　「休息2小時」騎車上路悲劇了

快訊／新北男22F頂樓社區墜下　「頭部重創、全身骨折」亡

超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動　一旁主嫌口袋鼓鼓

乘客未繫安全帶...她挨罰3千　法官扮柯南「查光線+衣服」還清白

影視音園區多次流標蔣市府收爛攤　文化局：會嘗試第3次招標

叭噗叭噗！宜蘭蘇澳古早味叭噗冰店、3球只要50元銅板價超實惠

快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天離開明德外役監返家

整理花圃見「米白發泡劑」附著薄荷葉　他揭真實身分急勸：快移除

阿滴「手肘腫成包子」以為蜂窩性組織炎！緊急就醫傻眼：完全沒想到

射氣球一局150元！他問「怎麼不會倒」　內行曝原因：老闆不怕你贏

終於露臉！政風女檢座「88會館」續攤　黃錦秋移送評鑑出席應詢

華晨宇演唱會上公佈好消息　出道10年以來最真實...大方自我剖析

羅巧倫「腳趾頭發黑」曝傷勢照　坦言走路都困難：生平第一次…

曾經流落街頭！女隨手買彩券「刮中1億元大獎」　街友變億萬富翁

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

社會熱門新聞

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

行車糾紛…天道盟6煞發狠「逼喝10瓶保力達」痛毆他

超商女魔頭囚「水管抽整晚」　店員墜樓亡

澳洲交換生誤食老鼠藥！「台籍同居女友」遭限制住居

新竹縣長秘書爬山倒下　今晨不治

更多熱門

相關新聞

男裝「鬼附身」強上女同事！噁喊：我的大嗎

男裝「鬼附身」強上女同事！噁喊：我的大嗎

新北黃姓男子明知女同事有輕度智能障礙且懼怕鬼神，卻約她到旅館，假裝自己「被鬼附身」性侵她，並在完事後裝傻問說「發生什麼事」。女同事信以為真，回家狂擲筊問神明「是不是又是鬼神要來處罰我」，後來驚覺被黃男性侵，報警處理。新北地院審理，認為黃男犯行屬實，依對心智缺陷之人犯強制性交罪，處7年4月徒刑，全案還可上訴。

韓劇爆幕後「12人輪暴案」！MBC回應了

韓劇爆幕後「12人輪暴案」！MBC回應了

百萬網紅遭繼父舔胸、頂私處！親媽竟威脅不准報警

百萬網紅遭繼父舔胸、頂私處！親媽竟威脅不准報警

男性侵5歲女慘死　陰莖被剁下塞進嘴

男性侵5歲女慘死　陰莖被剁下塞進嘴

辣妹醉倒天橋「痛醒崩潰」！撿屍男喊：再一下就好

辣妹醉倒天橋「痛醒崩潰」！撿屍男喊：再一下就好

關鍵字：

國中老師.師生戀性侵接送

讀者迴響

熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

直擊／聯電股東會紀念品爆棚　「專線」排逾百公尺

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

王思佳被疑拿A貨回應了！爆料網友再發文

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面