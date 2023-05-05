一聽「師生戀」秒變關鍵字　國中師驚揭同事「載女學生性侵」

▲小綺搭體育老師的車回家，遭老師要求脫褲後性侵，她原先不敢說出來，在上課時因同學的起鬨意外曝光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／花蓮報導

一名在東部某國中教健康體育的男老師，在開車載女學生小綺（化名）回家路上，要求她脫掉內褲並以手指侵入她下體，甚至將自己的生殖器放入小綺口中。訓育組長上課時提及音樂家蕭邦的師生戀，小綺的同學突然鼓譟、投射異常眼光，訓育組長警覺有異，私下詢問小綺後才曝光案情。一審法院判體育老師有期徒刑4年，上訴後審酌他賠償小綺和解、坦承錯誤，撤銷改判有期徒刑2年，緩刑4年。

判決指出，東部一所國中教體育、健康、資訊等課程的男老師，2020年9月開始，藉由開車載女學生小綺回家的路上，要求她脫掉內外褲，用手撫摸、猥褻她的下體，或者刻意繞到橋下人煙稀少的地方，將自己的生殖器放入小綺口中直到射精，3個月之間得逞4次。

直到同年12月中旬，小綺全班在上音樂課，身兼音樂老師的訓育組長提到音樂家蕭邦與老師的「師生戀」故事時，有同學突然躁動起來，目光注視著小綺，還將「乾妹妹、乾女兒」改喊成四聲的動詞，訓育組長查覺可能有隱情，約小綺中午詳談，一開始不願多講的小綺，才在訓育組長安撫追問下哭訴實情。

隔日經由校方通報調查進入司法程序，體育老師對此矢口否認，辯稱可能是平常嚴厲要求小綺課業、在全班面前訓斥她，又小綺曾不滿自己對她碎念課業而出手攻擊，他在掙脫過程中不小心反折到小綺的手，小綺對他說「你完蛋了、我要告訴訓育組長」，他才被誣陷停職。

一審法官認為，小綺受侵害後，起先並未主動積極揭露，是訓育組長上課時偶然警覺，才進而關心得知上情，不像會誣陷、想使老師受到懲處的舉動；且心智尚未成熟的小綺在對於師生畸戀，有擔心遭揭發、被社會所不容忍的心理狀態，每次的調查中小綺都有情緒不穩、哭泣等不安反應，老師犯後還說是小綺挾怨報復企圖卸責，依4條對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，處有期徒刑4年。

老師遭判刑後，向小綺與其父親認罪，並約定賠償金尋求和解，上訴花蓮高分院請求從輕量刑，法官審酌已有反省、也已賠償部分金額，獲得小綺原諒，在不違反小綺意願之下、利用她的依戀愛慕進行行為，卻未謹守身為師長的倫常，其無前科等考量下，撤銷改判有期徒刑2年，緩刑4年，全案還可上訴。