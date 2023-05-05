淫男裝「鬼附身」硬上女同事 　她怕被鬼神處罰...回家狂擲筊

▲新北黃姓男子假裝「被鬼附身」性侵女同事得逞。（示意圖／達志影像）

記者郭玗潔／新北報導

新北黃姓男子明知女同事有輕度智能障礙且懼怕鬼神，卻約她到旅館，假裝自己「被鬼附身」性侵她，並在完事後裝傻問說「發生什麼事」。女同事信以為真，回家狂擲筊問神明「是不是又是鬼神要來處罰我」，後來驚覺被黃男性侵，報警處理。新北地院審理，認為黃男犯行屬實，依對心智缺陷之人犯強制性交罪，處7年4月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，黃男在宮廟認識24歲女子小琪(化名)，發現兩人在同一家公司上班，因知道她有輕度智能障礙，又對鬼神之說心存畏懼，於前年5月19日晚間藉口家中缺水，約小琪一同到旅館並向她告白但被拒絕，黃男見小琪轉身想走，竟假裝「被鬼附身」，強行將她抱到床上，一邊喊「要代替嬰靈及道士懲罰妳」，一邊強脫她衣服，又恐嚇「再亂動我就把妳的衣服撕碎，我知道妳家在哪裡，不准將此事告訴別人」，性侵她得逞後，黃男突然往旁邊一倒，又自己醒過來，裝迷糊問小琪剛剛發生了什麼事情。

小琪以為黃男真的被鬼附身，嚇得趕快穿褲子跑了，回家後立刻擲筊去問神明「是不是又是鬼神要來控制我、恐嚇我、處罰我」，直到母親發覺她不對勁，詢問後發現小琪遭性侵，小琪也驚覺黃男根本在裝瘋賣傻，決定報警。

全案審理時，黃男辯稱當時小琪拒絕他的告白，他突然頭痛欲裂，身體不由自主一直接近小琪，接著他失去意識，醒來發現自己全身赤裸躺在床上，發生什麼事都不記得，只看到小琪很慌張地說要離開。

不過小琪指證歷歷，表示性侵過程時，黃男的臉看起來不是很滿意她的反應，還問她「為什麼沒有叫」等噁心的話。

法官認為，黃男明知小琪有心智缺陷，判斷力及自我保護能力都不如常人，卻為了逞一己色慾，假藉鬼神之說以強暴、恐嚇方式性侵她，且事後也未與小琪達成和解，依對心智缺陷之人犯強制性交罪，處黃7年4月徒刑，全案還可上訴。