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大陸 大陸焦點 特派現場

百萬網紅遭繼父「舔胸、頂私處」淪洩慾工具！親媽竟威脅不准報警

▲▼百萬粉絲博主自曝童年遭繼父猥褻。（圖／翻攝自微博）

▲百萬網紅自曝童年遭繼父猥褻。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有著百萬粉絲追蹤的美妝網紅「嘟嘟醬啊啊啊」近日發文自曝，童年常遭繼父猥褻、差點性侵，曾被舔胸、頂私處等等，且親生母親得知後，不但不以為意，還威脅她不准報警，長文一出引起熱議。之後，她再度發文稱，已經和警方聯繫上，「該說的我今天全都會告訴警察，是不是說謊，他們自然會判斷。」

5月3日，據《九派新聞》九派新聞視頻報導，5月2日，網紅「嘟嘟醬啊啊啊」自曝童年時差點被繼父性侵，並常年遭繼父猥褻，引起廣泛關注。

「並且被我媽逼著不准報警，不准告法院」，文中，「嘟嘟醬」表示，自己童年「被捆在椅子上猥褻」，每次拼命地掙扎，跑去告訴媽媽，「我媽都說，繼父只是在開玩笑。」

「嘟嘟醬」稱，她本以為遠離他們的生活，不見繼父，會好起來，卻沒想到母親還是帶著繼父來自己家裡搬東西。

3日，「嘟嘟醬」再次發文稱，自己已經聯繫了警方，該說的今天都會告訴警察。她表示，當自己編輯好微博威脅他們說要曝光，他們居然一臉輕蔑的時候，「這件事我就沒有第二個選擇。」

「嘟嘟醬」稱，假裝母慈子孝20年，連自己都沒想到這件事就這樣發生了，「但事已至此，我不再有回頭路。」她還說，成年後找過無數次律師，但證據不夠，不能抓繼父進去，「發微博，發影片，這可能是我唯一能反抗的渠道。」

對此，網友們紛紛表示，「太恐怖了！」、「支持你嘟嘟，加油，也要保護好自己！」、「當你決定發出來對抗他們的時候，你就已經是最強大的了！」

「嘟嘟醬啊啊啊」是大陸小有名氣的美妝博主，因身材豐腴，經常製作有關大尺碼女孩適合的穿搭、妝容影片，在微博擁有超過212萬的粉絲。

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