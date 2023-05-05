寵物鸚鵡「狂噴鹹濕對話」　人妻一聽綠炸！竟抓到老公偷吃女僕

▲越南一隻鸚鵡竟然揭發男主人的婚外情。（圖／達志影像／示意圖）

記者吳美依／綜合報導

越南一名人妻來到頂樓陽台曬衣服，卻聽見老公飼養的鸚鵡不斷模仿煽情又鹹濕的語句，大吃一驚。她早就察覺丈夫和女僕形跡可疑，如今又發現寵物異狀，於是偷偷裝設隱藏式監視器蒐證，果然不到一周就拍到2人偷情畫面。

綜合外媒報導，這對夫婦經營家具店有成後，丈夫決定退居幕後，而妻子為了繼續專心衝刺事業，才在熟人推薦下聘請女僕打理家務。

正宮形容，女僕比自己年長10歲，但非常專業也很好相處，平時就住在鸚鵡所在的頂樓陽台旁邊的客房。但是6個月過後，老公逐漸出現奇怪行徑，一看見女僕就會露出尷尬害羞的表情，越來越少關心家具店生意，也幾乎不跟友人出去了，幾乎把所有時間都耗在頂樓陽台「教鸚鵡說話」。

正宮認為自己比較年輕有魅力，因此不相信2人會發生不正當關係。直到有一天，她提早回家卻無人應門，打電話後女僕才匆忙道歉表示剛剛在曬衣服，但當時太陽明明已經快下山了，一進門後老公的態度也特別親暱，彷彿在隱瞞什麼。

自從這次經驗後，正宮忍不住產生懷疑，卻始終不願面對，直到聽見鸚鵡吐出露骨字句並且拍到關鍵證據，才終於認清事實，而且根據影片內容，丈夫和女僕似乎還想要私奔。最終，她決定訴請離婚，也向律師提供丈夫不忠的證據，確保能夠打贏官司。