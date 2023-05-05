相差26歲！17歲少年瘋狂愛上離婚女師　苦戀5年終於娶回家

▲穆罕默德在15歲那一年愛上老師，苦戀5年後終於把她娶回家。（圖／翻攝臉書，下同。）

記者吳美依／綜合外電報導

馬來西亞一段相差26歲的師生戀開花結果，引發網友熱議。穆罕默德（Muhammad Danial）在17歲那一年愛上離婚女老師賈米拉（Jamilah），儘管多次告白被拒絕，卻仍鍥而不捨地追求，終於贏得芳心，2人最後也在2021年完成終身大事。

每日新聞及星洲日報等外媒報導，2016年，穆罕默德就讀中學三年級時，由賈米拉教導班上的馬來語，他當時就很喜歡老師，但只是單純師生關係，而且升上四年級後就換了老師，2人沒有私下互動，「我們會在教師辦公室偶遇，我會問好，但僅此而已 。」

穆罕默德升上中學五年級後，在生日那天收到老師祝福，2人開始密切來往，並且越來越親密。他逐漸對賈米拉產生好感，並鼓起勇氣告白，對方卻以老師身分為由拒絕並神隱。穆罕默德不願放棄，自行找到老師住處，親自登門告白，儘管又遭果斷拒絕，卻仍繼續追求，千辛萬苦終於追到老師。

2021年11月，22歲的穆罕默德與48歲的賈米拉結婚，雙方家屬從一開始就知情，也都大方給予祝福，並未反對阻撓。

穆罕默德很慶幸年紀輕輕就找到終身伴侶，他認為年齡只是數字，會努力承擔丈夫的責任，好好溝通保持家庭和諧。賈米拉坦言，2007年離婚後就把重心投入工作，根本沒想過再談戀愛，被學生告白後還一度想逃跑，但最終認定這一切都是上天安排，「他很認真，甚至沒有向家人隱瞞這段關係，這是我接受求婚的原因之一。」