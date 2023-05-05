高雄郎賣地400萬狂抖內！前JKF女郎見3次面拒交往　慘被壓地暴打

▲賈瞳瞳因拒絕直播粉絲追求被告妨害名譽，獲得檢察官調查平反。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前JKF女郎賈瞳瞳先前遭控詐騙400萬元，經檢察官處分不起訴，賈瞳瞳在Instagram上批評告她的陳姓男子跟蹤，陳男不滿，再告賈瞳瞳涉嫌妨害名譽，但台北地檢署調查發現，賈瞳瞳確曾明確表達拒絕交往，還因此被陳男推倒在地毆打，因此以罪嫌不足為由，處分不起訴賈瞳瞳。全案調查期間，賈瞳瞳曾氣得表示將反控告陳男涉嫌《跟騷法》。

一名高雄陳姓男子在2021年間提告並向媒體爆料，賈曈曈(本名賈瞳)在直播平台擔任直播主時，與他相識進而交往，不斷畫大餅要跟他結婚，之後以繳房租、償還經紀人金錢、解除工作合約等名義，害他賣地籌錢，前後受騙400多萬元，但新北地檢署以罪嫌不足等理由，處分不起訴賈瞳瞳。

賈瞳瞳為此在Instagram上否認收到錢，還指控陳男為了追求她，躲在她家門口好幾天，陳男不滿被形容成這樣，控告賈瞳瞳另涉妨害名譽罪。賈瞳瞳解釋，她確實沒有拿過陳男任何一毛錢，都是陳男抓直播點數給她，一共大約是280萬元到290萬元，的確對她的直播事業很有幫助，雙方也見了3次面，但她拒絕交往，讓陳男無法接受。

檢察官進一步調查，赫然發現陳男曾在2021年12月2日傍晚，躲在賈瞳瞳住處巷口，從後方用右手勾住賈瞳瞳的脖子，賈瞳瞳反抗卻遭推倒在地，任由陳男圖手毆打，此外，陳男也曾用高爾夫球桿砸毀賈瞳瞳家中窗戶和大門玻璃，所涉傷害、毀損都已經由新北地檢署分別提起公訴並判決。

檢察官因此認為，賈瞳瞳在Instagram上發文，「我不可能會做出這種事情，因為我並不愛他，可是他以為他一直付出金錢我就會愛他了，重點來了，他付出的金錢他覺得有點多的時候就跟我說，怎麼還不跟他一起成家立業，我跟他說，我一開始就完全沒有這個打算」，內容尚屬有據，不構成誹謗犯行，處分不起訴。