im.B狂詐25億「負責人父子」收押禁見　1人40萬交保

記者黃翊婷／綜合報導

知名不動產借貸媒合平台im.B驚爆詐騙案，全台超過5000人受害，金額高達25億元，平台負責人曾國緯（本名曾耀鋒）一度捲款潛逃。檢警日前已將曾嫌等8人拘提到案，並依詐欺等罪嫌向法院聲押；法院經過漏夜開庭，目前裁准曾國緯、曾明祥父子收押禁見，營運處長洪郁璿40萬元交保，其餘5人將在今日（5日）繼續開庭審理。

▲曾國緯與女友張淑芬。（圖／記者張君豪攝）

警方調查，吸金集團主嫌曾國緯與女友張淑芬、父親曾銘祥等人，陸續成立川晟公司及台灣金隆科技公司，川晟機構為集團母公司，下轄包含台灣金隆等多家紙上公司，分由張女、曾父擔任公司負責人；而被害人被騙購買投資可獲利8至13％，不少退休銀髮族和上班族抱著保本心態投資購入，卻血本無歸。檢警還查出，光是台北市一名王姓男子，就投資3300萬元購入媒合債權，結果完全無法出金，導致血本無歸。

今年初im.B平台無法出金的投資糾紛陸續傳出，不少民眾找上媒體、民代，甚至前往司法機關陳情檢舉，檢警監控發現，曾男等人在今年4月底開始陸續將名下2間房產過戶，意圖脫產規避被害人求償。

▲檢警在曾國緯家中搜出大量精品。（圖／記者張君豪翻攝）

儘管川晟機構及名下子公司帳戶近年進出金流超過25億元，但檢警收網後發現上述公司帳戶內現金所剩無幾，於是緊急查扣曾男、張女名下13筆土地、不動產，認定是他們吸金犯罪所得。不過，曾男落網後辯稱是因為投資失利，被害人的投資現金早已花用殆盡。

台北地檢署隨後拘提包含曾男父子在內共8人到案，並在4日先向法院聲押董事長、曾明祥，隨後再依詐欺罪聲押曾國緯、公司協理顏妙真、營運處長洪郁璿、發言人黃繼億、曾的女友張淑芬、業務主管詹皇凱。

法院經過漏夜開庭，目前先裁准曾國緯及曾明祥收押禁見，洪郁璿則以40萬元交保，其餘5人將在5日繼續開庭審理。