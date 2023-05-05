　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

im.B狂詐25億「負責人父子」收押禁見　1人40萬交保

記者黃翊婷／綜合報導

知名不動產借貸媒合平台im.B驚爆詐騙案，全台超過5000人受害，金額高達25億元，平台負責人曾國緯（本名曾耀鋒）一度捲款潛逃。檢警日前已將曾嫌等8人拘提到案，並依詐欺等罪嫌向法院聲押；法院經過漏夜開庭，目前裁准曾國緯、曾明祥父子收押禁見，營運處長洪郁璿40萬元交保，其餘5人將在今日（5日）繼續開庭審理。

▲▼台灣金隆科技公司旗下的P2P網路借貸媒合平台「im.B」驚爆詐騙，曾姓負責人曾國緯（本名曾耀鋒）與女友張淑芬。（圖／記者張君豪攝）

▲曾國緯與女友張淑芬。（圖／記者張君豪攝）

警方調查，吸金集團主嫌曾國緯與女友張淑芬、父親曾銘祥等人，陸續成立川晟公司及台灣金隆科技公司，川晟機構為集團母公司，下轄包含台灣金隆等多家紙上公司，分由張女、曾父擔任公司負責人；而被害人被騙購買投資可獲利8至13％，不少退休銀髮族和上班族抱著保本心態投資購入，卻血本無歸。檢警還查出，光是台北市一名王姓男子，就投資3300萬元購入媒合債權，結果完全無法出金，導致血本無歸。

今年初im.B平台無法出金的投資糾紛陸續傳出，不少民眾找上媒體、民代，甚至前往司法機關陳情檢舉，檢警監控發現，曾男等人在今年4月底開始陸續將名下2間房產過戶，意圖脫產規避被害人求償。

▲▼ im.B平台涉詐，負責人家中搜出大量精品 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲檢警在曾國緯家中搜出大量精品。（圖／記者張君豪翻攝）

儘管川晟機構及名下子公司帳戶近年進出金流超過25億元，但檢警收網後發現上述公司帳戶內現金所剩無幾，於是緊急查扣曾男、張女名下13筆土地、不動產，認定是他們吸金犯罪所得。不過，曾男落網後辯稱是因為投資失利，被害人的投資現金早已花用殆盡。

台北地檢署隨後拘提包含曾男父子在內共8人到案，並在4日先向法院聲押董事長、曾明祥，隨後再依詐欺罪聲押曾國緯、公司協理顏妙真、營運處長洪郁璿、發言人黃繼億、曾的女友張淑芬、業務主管詹皇凱。

法院經過漏夜開庭，目前先裁准曾國緯及曾明祥收押禁見，洪郁璿則以40萬元交保，其餘5人將在5日繼續開庭審理。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
傳國民黨內定侯友宜！黃暐瀚曝郭台銘「真實反應」：後果不堪設想
正妹coser遭逼「脫褲性騷」　露點照瘋傳還被酸炒作
高大成斷言「不可能吃老鼠藥」　懷疑澳洲交換生吸了「喵喵」
沙鹿海鮮13人付4萬1　米其林餐廳深夜公布菜單「風向大改變」
今明38度「台灣紅蕃薯」圖曝光　首波梅雨倒數2區午後驟變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撂人開槍害店員墜樓亡　超商女魔頭3萬交保、2男聲押禁見

im.B狂詐25億「負責人父子」收押禁見　1人40萬交保

遲到被吐口水逼下跪　女怒吼「我忍你很久了」刺死家暴前夫

租特斯拉掉天坑傳「保險不理、限期賠230萬」！車主澄清：不實言論

遭立委質疑拖延執行死刑？法務部澄清：38死囚皆聲請釋憲

快訊／竹聯幫旭仁會6人涉組織犯罪！會長「瘋狗偉」羈押

高大成斷言「不可能吃老鼠藥」　懷疑澳洲交換生吸了「喵喵」

阿扁「請願」展延保外就醫　矯正署回應：已告誡他注意言行

超商女魔頭撂人囚禁店員「水管抽整晚」　逼媽匯20萬還開槍害死他

法務部長昨說嚴正處理「阿扁保外就醫」　矯正署今核准展延到8月

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

超商店員墜樓慘死　腰部有槍傷！母泣訴：已匯20萬還被丟下去

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

撂人開槍害店員墜樓亡　超商女魔頭3萬交保、2男聲押禁見

im.B狂詐25億「負責人父子」收押禁見　1人40萬交保

遲到被吐口水逼下跪　女怒吼「我忍你很久了」刺死家暴前夫

租特斯拉掉天坑傳「保險不理、限期賠230萬」！車主澄清：不實言論

遭立委質疑拖延執行死刑？法務部澄清：38死囚皆聲請釋憲

快訊／竹聯幫旭仁會6人涉組織犯罪！會長「瘋狗偉」羈押

高大成斷言「不可能吃老鼠藥」　懷疑澳洲交換生吸了「喵喵」

阿扁「請願」展延保外就醫　矯正署回應：已告誡他注意言行

超商女魔頭撂人囚禁店員「水管抽整晚」　逼媽匯20萬還開槍害死他

法務部長昨說嚴正處理「阿扁保外就醫」　矯正署今核准展延到8月

毒莓果拖17天「兩度驗出A肝才公布」　專家批消極：不該等複驗

情侶「高樓酒店」窗邊激戰　尷尬！無人機拍成高清AV

中歐班列俄羅斯貨量高達八成　一般承攬業怕美國制裁不敢參與

黃豪平驚遇車禍壓抑一天哭了！　「記憶破碎」民眾找出行車記錄器

上班首日　上海運美國空運貨載每公斤跌5元人民幣、電商貨變搶手

撂人開槍害店員墜樓亡　超商女魔頭3萬交保、2男聲押禁見

2023必買神級抗老新品！Dior高訂玫瑰霜出輕盈版、MEDITHERAPY震動眼霜超狂

基輔又傳爆炸聲響　克里米亞再遭無人機攻擊

美情報總監：台積電若因「中共犯台」停產　全球一年損失30兆

日本草莓農藥將放寬！專家分析氟尼胺、克凡派毒性　籲應先做「一件事」

「爺爺出國把拔又不陪人家玩」　法鬥多多躺地上痛哭hen難過

社會熱門新聞

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

超商女魔頭囚「水管抽整晚」　店員墜樓亡

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

男客援交完丟一疊鈔票！她數完錢下秒翻臉

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

即／旭仁會長「瘋狗偉」被羈押

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

遲到被逼下跪　女刺死前夫下場曝

獨／起底旭仁會「瘋狗偉」　錯向上市公司討1億

即／基隆國小生放學後「校外墜樓」亡！警調查中　

更多熱門

相關新聞

衝衝衝、郭董來了！郭子乾出「聲」反詐

衝衝衝、郭董來了！郭子乾出「聲」反詐

「我是衝衝衝，最近剛退休，要找你投資養雞場」、「我是郭董，加我賴保證讓你成為台灣首富」，打詐彰化隊召集人王惠美縣長響應全民反詐啟動日活動，邀請防詐大使郭子乾攜手錄製反詐騙宣導影片，教導民眾識詐反詐顧荷包，提醒民眾識破詐騙技倆，讓人印象深刻。

起底im.B首腦！政商名流認黑幫是財神爺

起底im.B首腦！政商名流認黑幫是財神爺

所長洩密給詐團　神秘女幫開戶收百萬贓款

所長洩密給詐團　神秘女幫開戶收百萬贓款

im.B海撈25億！負責人移送畫面曝光　冷眼看記者不發一語

im.B海撈25億！負責人移送畫面曝光　冷眼看記者不發一語

吸金25億！im.B負責人拘提畫面曝光

吸金25億！im.B負責人拘提畫面曝光

關鍵字：

詐騙

讀者迴響

熱門新聞

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

王思佳被疑拿A貨回應了！爆料網友再發文

王思佳被爆拿假包！網比對真品指致命疑點

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

黃豪平出車禍「遭砂石車高速撞飛」！　車尾近全毀

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

超商女魔頭囚「水管抽整晚」　店員墜樓亡

黑歷史吵不完！　鳳梨再為詐騙案道歉「願全額賠償」

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

百萬網紅遭繼父舔胸、頂私處！親媽竟威脅不准報警

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面