　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫嗆妻外遇　阿祖打包孫子丟沙發跑了！下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

台北人妻小花（化名）因為婚後屢次遭到丈夫阿華（化名）恐嚇，於是搬回娘家居住，沒想到4個月之後阿華的祖父母就把孩子們「打包」送來娘家，之後便斷絕聯繫，她也因此心寒決定向法院訴請離婚，最終獲得士林地院法官裁准。

▲▼家庭,夫妻,家暴。（圖／CFP）

▲阿華與小花婚後不斷發生爭吵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小花在判決書中主張，和阿華是在2018年4月間結婚，婚後共同住在台北市，但兩人經常發生爭吵，丈夫除了會摔砸物品恐嚇，還曾傳送「不要臉」、「不要臉的女人不敢回訊息」、「垃圾上線不敢回」、「還是在偷客兄不想回」、「是有沒有這麼愛吃XX（性器官）」等不雅簡訊，她實在是受不了這樣的生活，因此在2021年11月搬回娘家居住。

然而，小花回到娘家居住4個月，阿華的祖父母就把夫妻倆的孩子送到娘家，之後便斷絕一切聯繫，音訊全無，她認為自己遭到丈夫虐待、惡意遺棄，因而決定向法院訴請離婚。

小花的祖母也出庭證稱，她大概有1年沒有見過阿華，當初是阿華的祖父母將小孩帶來丟在她家裡的沙發上，然後人就走了。而面對上述指控，阿華經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

士林地院法官認為，小花和阿華婚後感情不睦，兩人自2021年11月開始分居至今，男方甚至刻意斷絕音訊，考量到他在婚姻期間對小花所做的一切，確實無法期待夫妻倆能夠繼續經營這段婚姻生活，雙方也有難以維持婚姻的重大事由，最終裁定准許小花的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
只是行車糾紛！天道盟6煞「逼喝10瓶保力達」　打到全身傷丟倉
LIVE／總鋪師3億豪華婚宴！　呂捷結婚辦桌絕不擺這道菜
16歲少年睡超商！　「手機被爸媽沒收」怒離家
首例女行員扮詐團內鬼！一招讓轉帳限額變3千萬　海削3.3億
虐殺店員28歲女魔頭交保　母怒喊：一命賠一命
快訊／加油等等！　下周汽油有望大降
快訊／澳交換生誤食老鼠藥　「台籍同居女友」限制住居
快訊／恭喜！王傳一升格二寶爸　5歲女兒：她可以是姊姊嗎？
路上這台車超威！2天1夜「噴4萬5」行程曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超商男遭虐殺！帶槍傷墜13樓亡　「腰部非要害」高大成曝墜樓3可能

快訊／苗栗公館石墻村三合院起火　全面燃燒現場火勢曝光

首例女銀行員扮詐團內鬼！一招讓轉帳限額變3千萬...海削3.3億

只是行車糾紛！天道盟6煞「逼喝10瓶保力達」　打到全身傷丟倉庫 　

全天候外送行動毒庫被抄！　K盤超扯座右銘曝「兄弟沒K講沒話」

澳洲交換生誤食老鼠藥！檢傳喚「台籍同居女友」　訊後限制住居

隱形富翁多！彰化警4個月阻詐2億　婦匯450萬...行員機警攔下　　

台中這路口不讓行人抓最多！3天開罰176件　火車前也要小心了

85歲阿嬤路倒無援！恆春實習女警超暖心　挨家詢問護送返家

「路霸水果攤」2個月被檢舉17次　台中警強力清除...攤商激動推警

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

蔡依林遇瓶頸靠「尖叫」舒壓　曝新專輯進度：看不到曙光XD

超商店員墜樓慘死　腰部有槍傷！母泣訴：已匯20萬還被丟下去

超商男遭虐殺！帶槍傷墜13樓亡　「腰部非要害」高大成曝墜樓3可能

快訊／苗栗公館石墻村三合院起火　全面燃燒現場火勢曝光

首例女銀行員扮詐團內鬼！一招讓轉帳限額變3千萬...海削3.3億

只是行車糾紛！天道盟6煞「逼喝10瓶保力達」　打到全身傷丟倉庫 　

全天候外送行動毒庫被抄！　K盤超扯座右銘曝「兄弟沒K講沒話」

澳洲交換生誤食老鼠藥！檢傳喚「台籍同居女友」　訊後限制住居

隱形富翁多！彰化警4個月阻詐2億　婦匯450萬...行員機警攔下　　

台中這路口不讓行人抓最多！3天開罰176件　火車前也要小心了

85歲阿嬤路倒無援！恆春實習女警超暖心　挨家詢問護送返家

「路霸水果攤」2個月被檢舉17次　台中警強力清除...攤商激動推警

韓女團BLACKPINK吹貓系顏！整形醫曝：女孩「最想擁有美貌」是她

台東縣原住民部落民宿合法化輔導說明會　正式開跑

Team Dragons!主題月　味全龍狂龍戰袍全新亮相

領犬員深情送別毛小孩！　許富凱見離別場面「激動落淚」

超商男遭虐殺！帶槍傷墜13樓亡　「腰部非要害」高大成曝墜樓3可能

傳千黛亞將接班《麻雀變公主3》　成為混血新公主！

東區大案地主控「金店面變破銅」　建商：建議直接提告

孫安佐爆情斷女友　狄鶯PO雞湯文苦勸：散了別去詆毀

快訊／苗栗公館石墻村三合院起火　全面燃燒現場火勢曝光

陽明山後花園「球根花卉展」5／10登場！免費苔球DIY這時開訂

社會熱門新聞

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

超商女魔頭囚「水管抽整晚」　店員墜樓亡

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

韓男涉殺女友2度聲押才准　「豬頭照」成關鍵

新竹縣長秘書爬山倒下　今晨不治

澳洲交換生誤食老鼠藥！「台籍同居女友」遭限制住居

男客援交完丟一疊鈔票！她數完錢下秒翻臉

更多熱門

相關新聞

卓冠廷爆「塞人寄生高虹安」　柯文哲怒告首開庭

卓冠廷爆「塞人寄生高虹安」　柯文哲怒告首開庭

說告就告！民進黨發言人卓冠廷去年爆料，民眾黨主席柯文哲曾與新竹市長高虹安為安插人馬一事吵架，柯怒駁「一定會介紹人給她，哪有什麼吵架」更氣得放話說「這次下定決定心要告他，拿他祭旗！」對此，柯文哲真委任律師提「自訴」控告加重毀謗。今（3日）士林地院首度開庭，卓因議會請假，其辯護人替他主張無罪。

八里槍手遭收押禁見　主嫌1原因5萬元交保

八里槍手遭收押禁見　主嫌1原因5萬元交保

單親爸情傷攜1歲兒輕生　判決結果曝

單親爸情傷攜1歲兒輕生　判決結果曝

爆乳妹酒駕撞死人判7年半　關309天變清純了

爆乳妹酒駕撞死人判7年半　關309天變清純了

搞爛月租5萬房馬桶全廢土　房客下場曝

搞爛月租5萬房馬桶全廢土　房客下場曝

關鍵字：

士林地院

讀者迴響

熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

王思佳被疑拿A貨回應了！爆料網友再發文

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

前NBA球員突傳死訊！享年56歲

王思佳被爆拿假包！網比對真品指致命疑點

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

黃豪平出車禍「遭砂石車高速撞飛」！　車尾近全毀

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面