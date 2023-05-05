人夫嗆妻外遇　阿祖打包孫子丟沙發跑了！下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

台北人妻小花（化名）因為婚後屢次遭到丈夫阿華（化名）恐嚇，於是搬回娘家居住，沒想到4個月之後阿華的祖父母就把孩子們「打包」送來娘家，之後便斷絕聯繫，她也因此心寒決定向法院訴請離婚，最終獲得士林地院法官裁准。

▲阿華與小花婚後不斷發生爭吵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小花在判決書中主張，和阿華是在2018年4月間結婚，婚後共同住在台北市，但兩人經常發生爭吵，丈夫除了會摔砸物品恐嚇，還曾傳送「不要臉」、「不要臉的女人不敢回訊息」、「垃圾上線不敢回」、「還是在偷客兄不想回」、「是有沒有這麼愛吃XX（性器官）」等不雅簡訊，她實在是受不了這樣的生活，因此在2021年11月搬回娘家居住。

然而，小花回到娘家居住4個月，阿華的祖父母就把夫妻倆的孩子送到娘家，之後便斷絕一切聯繫，音訊全無，她認為自己遭到丈夫虐待、惡意遺棄，因而決定向法院訴請離婚。

小花的祖母也出庭證稱，她大概有1年沒有見過阿華，當初是阿華的祖父母將小孩帶來丟在她家裡的沙發上，然後人就走了。而面對上述指控，阿華經過法院合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

士林地院法官認為，小花和阿華婚後感情不睦，兩人自2021年11月開始分居至今，男方甚至刻意斷絕音訊，考量到他在婚姻期間對小花所做的一切，確實無法期待夫妻倆能夠繼續經營這段婚姻生活，雙方也有難以維持婚姻的重大事由，最終裁定准許小花的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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