單親爸情傷向友人預告死訊　消防破門見1歲孩陷昏迷...他下場曝

▲一名單親爸因感情、工作不順，竟虐打1歲多兒子，甚至攜子想了斷生命。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名單親爸因工作、感情不順，情緒失控虐打1歲多兒子，甚至向友人預告打算了斷生命，其友人嚇壞立即報警，警消破門發現單親爸在家中輕生，男孩也因一氧化碳中毒陷昏迷，所幸經搶救生命穩定，單親爸被依法起訴。士林地院日前審結，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑6月、又成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年2月。

40多歲的單親爸因生活不如意，加上獨力扶養孩子感到負擔重，2020年7月7日晚間在家中先以手指彈打兒子，再用木板連續毆打兒臀部出氣，導致兒耳朵瘀青、臀部多處挫傷等，甚至趁小孩睡著時輕生想一走了之。

所幸，其友人得知他有想了斷生命念頭，趕緊報案，消防於同日晚間獲報抵達救援，但單親爸卻表示不需救援，直到警方到場再次敲門，他才抱著兒子開門，並將孩子交給警方，但也因情緒失控遭警方壓制。

無辜小孩經送醫雖撿回一命，仍因一氧化碳中毒併心肌受損，後續由社會局做保護安置，委任律師代受暴兒提出告訴，單親爸也被依對兒童殺人之不確定犯意等罪，依法起訴。

今年3月法院開庭審理，單親爸坐在被告席哽咽說「我承認傷害，當天是失去理智，沒有想殺死我兒子」；審判長則問「你在屋內燒炭，當時在睡覺的兒子是否也會受影響？」陳著急解釋，當時消防員敲門，就趕緊將兒子抱出去。

其義務辯護律師則說，案發後，單親爸將小孩抱給消防員，沒將門窗封死也沒對小孩下藥，主觀上沒有殺害孩子間接故意，希望能輕判。

法官審酌單親爸因工作、感情不順，未慮及孩子為獨立生命個體，而非專屬於個人財產，竟隨意毆打成傷，甚至想以燒炭方式結束自身及兒子性命，違反父親對子女所負保護教養義務的程度堪稱重大，實不宜輕縱，男孩目前仍在安置中、生活照顧情況穩定，另考量僅坦承傷害案行、否認殺人未遂犯行犯後態度，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑6月、又成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，處有期徒刑5年2月。