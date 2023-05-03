八里槍手涉3罪遭收押禁見　主嫌1原因5萬元交保

記者黃翊婷／綜合報導

新北市八里區上個月30日發生一起槍擊案，造成王姓男子大腿遭流彈劃傷。警方2日上午在劍潭捷運站逮捕47歲胡姓槍手，訊後移送士林地檢署；檢方在同日複訊後依恐嚇危害安全、未經許可持有槍彈、攜帶凶器竊盜等罪，向士林地院聲請羈押禁見，並獲得法官裁准。

▲胡姓槍手在劍潭捷運站被捕。（圖／記者陳以昇翻攝，下同。）

警方調查，41歲張姓男子是八里槍案的主嫌，他疑似與王男（35歲）有2萬元賭債糾紛，於是找來胡姓槍手尋仇，4月30日當天他開車載著胡男前往八里埋伏，見王男走出社區大門，立即讓胡男上前連開2槍，隨即逃離現場。

▲張姓主嫌以5萬元交保。

檢警1日凌晨先是在淡水某汽車旅館查獲張男，2日上午又在劍潭捷運站1號出口逮捕胡男，當場人槍俱獲，全案宣告偵破。不過，2日中午法院召開羈押庭，認為依現有證據難認張男罪嫌重大，雖然有共犯、證人證述、監視錄影畫面等證據，足以認定他涉犯恐嚇危害安全罪，但無羈押必要，最終諭令以5萬元交保。

胡男的部分，檢方經複訊後，認為他涉嫌恐嚇危害安全、未經許可持有槍彈、攜帶凶器竊盜等罪，而且他在逃亡期間曾於新北市汐止區偷機車，犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證及勾串之虞，因此向法院聲押禁見。士林地院2日深夜裁定准許收押胡男。