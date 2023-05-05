女兒討1000元零用錢逛街　媽只給「14元」原因笑翻千人

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫5日在臉書分享一張有趣的照片，女兒因為想和朋友去西門町逛街，於是留下紙條向媽媽討要零用錢1000元，卻因為「1千」寫得太像「14」，最後只能拿14元。文章公開之後迅速引起網友熱議，大家紛紛留言表示真的很容易看錯，「我看了3次才發現是1000元」、「14塊，公車坐出去還回不來」、「1千不寫好的代價」。

▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」分享一張照片，只見女兒在紙條上寫著，「媽：我明天要去西門町逛街，給我1千塊現金，甘蝦！」結果得到的是1枚10元硬幣和4枚1元硬幣，總計14元。

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原來，因為女兒把「1千」寫得太像「14」，造成誤會，讓原PO看了也忍不住調侃，「好像哪裡怪怪的」。文章公開之後迅速掀起網友熱議，不到1小時就吸引超過1000人按讚，大家紛紛留言表示，「可以買茶葉蛋呢」、「我看了3次才發現是1000元」、「14塊，公車坐出去還回不來」、「1千不寫好的代價」、「真『一字千金』，錯了就沒了」。

還有網友笑稱，女兒有了這次的經驗，應該就會練習把字寫好，下次如果想再跟媽媽拿1000元零用錢，不妨照著鈔票上的字寫成「壹仟」，比較不容易看錯。

▼網友建議，以後乾脆寫成「壹仟」比較不會被誤會。（圖／ETtoday資料照）