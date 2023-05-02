兒提前送「愛心母親節卡片」　媽拆開見一片白：要哭還是笑？

記者黃翊婷／綜合報導

母親節將至，一名媽媽分享自己和兒子之間的趣事，日前小兒子從書包裡拿出一張有點皺、畫著紅色愛心的卡片，她以為提前收到母親節卡片，沒想到打開一看竟然是「空白」的，感動的心情瞬間消散，「你老母是要哭還是要笑？」

▲原PO收到兒子送的愛心卡片。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同。）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，兒子日前從書包裡拿出一張皺皺的卡片，說是要給她的，「皺皺的，男生都是這樣嘛！媽媽一點都不在意」，原本以為應該是母親節卡片，裡面可能寫著「親愛的媽媽，感謝您辛苦照顧我們，祝您母親節快樂」等感性的話，沒想到打開卻是一張空白卡片。

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▲卡片打開卻沒有寫半個字。

原PO無奈表示，原本充滿期待的她，打開之後發現卡片上完全沒寫半個字，頓時感到好氣又好笑，「你老母是要哭還是要笑？」不過，至少信封上還畫有一顆大大的紅色愛心。

文章公開之後笑翻許多網友，大家紛紛留言調侃，「其實這是回家作業，還沒寫」、「無字天書，請您自己悟」、「要火烤才會有字浮出來」；還有人半開玩笑解釋，孩子想表達的意思就是「一切盡在不言中」，「證明（兒子）對妳的愛無法用言語來詮釋，此時無字勝有字」。