　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小二數學太難！爸算到整晚沒睡　安親班老師曝解答

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸1日表示，孩子就讀小學二年級，數學作業中有一道題目卻讓他想到快崩潰，仔細研究了3個小時、想到整晚沒睡，都算不出答案，「為什麼答案會是20？求解。」文章公開之後掀起網友熱議，大多數人都認為答案有誤，還有安親班老師分享算法，「題目問多幾人，就要把每組5個人擺前面去乘幾組」，直指正確答案應該是10個人。

小二數學讓爸想到整晚沒睡。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲就是這道題目讓原PO想到整晚沒睡。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同。）

原PO在臉書「爆廢公社」發文分享，孩子小二的數學作業，題目是「機智問答比賽每組有5個人，兒童組有6組，成人組有4組，兒童組比成人組多幾個人？」孩子原本寫10個人被認為算錯，老師訂正的答案是20個人，算式為「6-4=2」
、「10X2=20」，但他怎麼想都搞不懂，到底為什麼要乘以2，「嗯，現在小二的數學好難，為什麼答案會是20？求解。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO還提到，孩子第一次寫的答案是10，算式都對，旁邊還留有擦掉的痕跡，隔壁同學也寫10，但是老師說答案是20，「然後我問他10x2是怎麼來的，他說他也不知道，是老師說的。」為此，他認真研究了3個小時，甚至思考到整晚沒睡，還是想不出合理的解釋。

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，「我怎麼算都是多10人而已啊」、「靈異事件」、「嚴重懷疑老師只看標準答案，沒看題目」、「可以叫老師罰寫這題20遍了」、「看到這個答案，突然覺得自己除了數學不好之外，連中文都不好了」、「會不會有一種可能是你小孩訂正還寫錯的答案回來」。

雖然也有部分網友認為，答案20人有可能是玩了文字遊戲，但有安親班老師解答，答案應該就是10人，算式為「6-4=2」、「5X2=10」，單位要在前面，兒童6組、成人4組要先減掉，然後題目問多幾人，就要把每組5個人擺在前面去乘組數，這就是小二目前教的兩段式乘法。

另一名家長也列出兩種算式：

算法1：
兒童組5X6=30（共30人）
成人組5X4=20（共20人）
30-20=10

算法2：
6-4=2（相差2組）
5X2=10（每組5人差2組共10人）

小二數學讓爸想到整晚沒睡。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲網友畫圖解答，算出來的答案也是10人。

還有人乾脆畫圖解題，得到的答案也是10人。對於大家的困惑，原PO也在留言處回應，已經傳訊息問了老師，但還沒有結果，至於有部分網友懷疑題目沒有打藍勾，可能是訂正的答案錯誤，但其實是有打勾的，「（老師）說是剛好筆沒水，小孩有跟我說，然後也有打勾的痕跡。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
美2少女失蹤　搜尋竟找到「7具屍體」
吳建豪當Jessica面「提少女時代」！她尷尬臉全被拍　網嚇
李多慧抵台啦！「狂轉30篇文」接機現場超多人
快訊／《廚神當道》大咖主持人陳屍飯店！　享年46歲
三上悠亞引退認「找到愛人了」　對象是百萬YTR
瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶！　男嘉賓目睹羞炸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

重金屬鉛超標1倍！越南「冷凍芋頭」1.5萬公斤邊境退運銷毀

種苗法修正　「農產品種外流」最重關3年罰300萬

大樓住戶注意！台中公寓大廈修繕補助開跑　最高上限22萬

高雄人最愛手搖飲曝！網見「茶の魔手」落榜笑：那是水不是飲料

接送車偏鄉險路驚險冒白煙　意外揭他們「不只是日照」無怨悔

一蘭拉麵「隱藏版福利」台灣也有！1類人免費吃　家長洗版大讚

前瞻ESG 在地USR　嘉藥USR計畫全數通過名列前茅

高雄延長國旅團體補助至10／31　遊「原民3區」加碼1000元

陌生小孩蹭飯吃！「男友幫剝蝦」她花800元氣炸　一票不挺酸小氣

好市多2瓶鮮奶「不到100元」　他以為看錯！結帳店員也傻了

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

男孩口誤喊老師「媽媽」　為負責竟撩：那我娶妳呀

2旅客搬娃娃車下火車　1人重心不穩「墜落月台」

重金屬鉛超標1倍！越南「冷凍芋頭」1.5萬公斤邊境退運銷毀

種苗法修正　「農產品種外流」最重關3年罰300萬

大樓住戶注意！台中公寓大廈修繕補助開跑　最高上限22萬

高雄人最愛手搖飲曝！網見「茶の魔手」落榜笑：那是水不是飲料

接送車偏鄉險路驚險冒白煙　意外揭他們「不只是日照」無怨悔

一蘭拉麵「隱藏版福利」台灣也有！1類人免費吃　家長洗版大讚

前瞻ESG 在地USR　嘉藥USR計畫全數通過名列前茅

高雄延長國旅團體補助至10／31　遊「原民3區」加碼1000元

陌生小孩蹭飯吃！「男友幫剝蝦」她花800元氣炸　一票不挺酸小氣

好市多2瓶鮮奶「不到100元」　他以為看錯！結帳店員也傻了

環保再利用！　華航推3款「永續救生衣包」

最新民調贏賴清德、柯文哲　侯友宜：認真打拼

美投行業務蕭條！　大摩二度裁員計畫再砍3000人

重金屬鉛超標1倍！越南「冷凍芋頭」1.5萬公斤邊境退運銷毀

尋找多寶媽！住飯店「真的0元」　加碼免費爽吃早餐

種苗法修正　「農產品種外流」最重關3年罰300萬

遼寧黑風關古鎮吊橋垮塌壓住遊客　民眾滿頭是血神情痛苦走出

婆婆偷穿她內褲！抓包竟嗆「又不會怎樣」　人妻怒：還想脫給我

郭台銘機器人上海生產？　綠委諷「草包」：中國製造控制台灣國防

周子瑜「貼心1舉動」讓嘻小瓜超感動！　師徒後台合照曝光

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

生活熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

大逆轉！夜市又可撈金魚了　農委會：優先禁止鼠兔哺乳類動物

全台變天！　首波梅雨要來了

5月錢來了！「5星座財運爆漲」　第一名躺著賺

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

情侶洗澡「男友突1舉動」！網傻：一定超臭

三上悠亞引退認「找到愛人了」　對象是百萬YTR

重機妹子過彎撞車狂翻180度　11萬人朝聖

企鵝妹徒步環島8天走200公里　看亂象發3公告

路人求合照「企鵝妹秒Say No」！原因曝網讚爆

更多熱門

相關新聞

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

一名人夫昨日（27日）在臉書發文分享喜悅，表示打拚多年老婆終於讓他買了人生第6輛「車」，是討喜的紅色，同時公開6輛「愛車」的照片。文章公開之後吸引超過1000名網友按讚，原來原PO的愛車是指平板手推車和油壓拖板車（棧板車），大家也紛紛跟著留言開玩笑，「下次可以升級全電動的，更讚」、「老婆真貼心，車子越換越大台」。

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

哪個「教」字讀音不同？網一看錯愕：要重念小學了

哪個「教」字讀音不同？網一看錯愕：要重念小學了

湯鍋9顆發白蓮霧驚呆他　行家揭密

湯鍋9顆發白蓮霧驚呆他　行家揭密

獨居洗腎女「在家失聯3天」　管委會報警破門...遭求償1萬2

獨居洗腎女「在家失聯3天」　管委會報警破門...遭求償1萬2

關鍵字：

爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

壓力大就自慰！他尻到「手都破皮了」　妻每天激愛餵不飽

「TOYOTA全新跑旅」現身了

3男闖科大女宿！噁撩妹子屁股很翹　最小才15歲

印尼養鴨阿公「1億私房錢」藏在床底

大逆轉！夜市又可撈金魚了　農委會：優先禁止鼠兔哺乳類動物

Apple Watch史上最大變化來了！　更像iPhone

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面