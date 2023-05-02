小二數學太難！爸算到整晚沒睡　安親班老師曝解答

記者黃翊婷／綜合報導

一名爸爸1日表示，孩子就讀小學二年級，數學作業中有一道題目卻讓他想到快崩潰，仔細研究了3個小時、想到整晚沒睡，都算不出答案，「為什麼答案會是20？求解。」文章公開之後掀起網友熱議，大多數人都認為答案有誤，還有安親班老師分享算法，「題目問多幾人，就要把每組5個人擺前面去乘幾組」，直指正確答案應該是10個人。

▲就是這道題目讓原PO想到整晚沒睡。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同。）

原PO在臉書「爆廢公社」發文分享，孩子小二的數學作業，題目是「機智問答比賽每組有5個人，兒童組有6組，成人組有4組，兒童組比成人組多幾個人？」孩子原本寫10個人被認為算錯，老師訂正的答案是20個人，算式為「6-4=2」

、「10X2=20」，但他怎麼想都搞不懂，到底為什麼要乘以2，「嗯，現在小二的數學好難，為什麼答案會是20？求解。」

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原PO還提到，孩子第一次寫的答案是10，算式都對，旁邊還留有擦掉的痕跡，隔壁同學也寫10，但是老師說答案是20，「然後我問他10x2是怎麼來的，他說他也不知道，是老師說的。」為此，他認真研究了3個小時，甚至思考到整晚沒睡，還是想不出合理的解釋。

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，「我怎麼算都是多10人而已啊」、「靈異事件」、「嚴重懷疑老師只看標準答案，沒看題目」、「可以叫老師罰寫這題20遍了」、「看到這個答案，突然覺得自己除了數學不好之外，連中文都不好了」、「會不會有一種可能是你小孩訂正還寫錯的答案回來」。

雖然也有部分網友認為，答案20人有可能是玩了文字遊戲，但有安親班老師解答，答案應該就是10人，算式為「6-4=2」、「5X2=10」，單位要在前面，兒童6組、成人4組要先減掉，然後題目問多幾人，就要把每組5個人擺在前面去乘組數，這就是小二目前教的兩段式乘法。

另一名家長也列出兩種算式：

算法1：

兒童組5X6=30（共30人）

成人組5X4=20（共20人）

30-20=10

算法2：

6-4=2（相差2組）

5X2=10（每組5人差2組共10人）

▲網友畫圖解答，算出來的答案也是10人。

還有人乾脆畫圖解題，得到的答案也是10人。對於大家的困惑，原PO也在留言處回應，已經傳訊息問了老師，但還沒有結果，至於有部分網友懷疑題目沒有打藍勾，可能是訂正的答案錯誤，但其實是有打勾的，「（老師）說是剛好筆沒水，小孩有跟我說，然後也有打勾的痕跡。」