他嗨買一箱「馬鈴薯」　老饕一看羨炸：現在都買不到

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友昨日（3日）分享一張照片，表示箱子裡的「美食」現在正是產季，不知道有沒有人知道這是什麼。文章公開之後很快就有網友認出，這個長得神似馬鈴薯的果實是人心果，又稱吳鳳柿、人參果、查某李仔（台語），「我超愛吃，但是現在都買不到。」

▲原PO分享的照片。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，「現在產季，買來吃吃看，團友們，知道這是啥？」而在附上的照片中，只見紙箱裡裝著將近30顆果實，外觀圓潤，呈現淺褐色，神似馬鈴薯。

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文章公開之後，很快就有網友認出箱子裡的果實是人心果，「要放到軟熟後才會甘甜」、「我小時候都叫查某李仔」、「我超愛吃，但是現在都買不到」、「熟透微軟就可以吃了，切好放冰箱好吃」、「以前阿公都會在蒂頭沾點鹽，會更快熟」。

人心果又稱仁心果、赤鐵果，在台灣還有吳鳳柿、人參果、查某李仔等稱呼。根據農委會介紹，人心果是在1920年從爪哇引進台灣種植，外觀為褐色的橢圓形，吃起來甜中帶酸，還有彷彿細沙的口感，十分獨特。

人心果除了果實可以食用，因為樹皮含有樹膠質，也是口香糖的主要原料之一。農委會表示，由於人心果都是在成熟未軟化前採收（比較不易腐壞），民眾如果不是要馬上食用，可以選擇比較硬的，放在室內大約7天就會慢慢催熟軟化。