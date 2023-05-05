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4.2萬好市多會員買到毒莓！消基會籲「每人至少賠償5千」或免會員費

▲好市多冷凍綜合三種綜合莓退貨，設置會員專屬退貨櫃台。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲好市多針對冷凍綜合三種綜合莓，設置會員專屬退貨櫃台。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者許敏溶／台北報導

美式賣場「好市多」冷凍綜合莓驗出A肝病毒引發消費者恐慌，傳出好市多承諾賠償且研擬補償方案中，消基會董事長吳榮達今（5日）指出，黑心油案例時，食安法規定每人可有3千至5千元不等賠償，因為A肝病毒健康損害超過黑心油，故好市多賠償金額更比五千更高，或者免除會員費，購買該商品消費者為4.2萬名，補償金額可能超過上億，但商譽不是金錢可以買回，好市多可以趁機作正面宣傳。

好市多爆出食安問題，其販售冷凍綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，目前已停賣所有冷凍莓果商品，並承諾賠償且積極研擬補償方案中，食藥署也下令暫停好市多莓果輸入。

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根據業者證實，目前約4.2萬名會員購入問題產品，但目前消基會僅收到2件申訴案，消基會董事長吳榮達表示，申訴主要是退費，目前申訴者偏少，主因是A型肝炎的潛伏期從2周到半年，健康損害現在還不會顯現出來，加上好市多會退款，購買商品的消費者還在觀望。

不過，吳榮達指出，以前打黑心油訴訟時，在無法舉證健康損害時，依照食安法規定，每人可有3千至5千元不等賠償，當初黑心油是受害者不管有無辦法舉證，法院都判陪2千元當作損害賠償，但這次好市多的莓果中還有A肝病毒，健康損害是超過黑心油，在美國已經有8個病發案例，其中兩例住院，A肝病毒對身體造成影響更大，所以希望這次好市多給予的健康賠償，能比5千元多。

▲好市多冷凍綜合三種綜合莓退貨，設置會員專屬退貨櫃台▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲好市多針對冷凍綜合莓，設置會員專屬退貨櫃台 。（圖／記者鄭遠龍攝）

吳榮達進一步指出，A肝潛伏期為兩周到半年，對購買與吃下去的消費者，生理與心理會擔心影響，所以好市多的賠償應該分成兩個狀況，第一種是普遍性購買者，應該給予比食安法更高的補償，由消費者選擇減免會員費或提供五千以上補償，另一種則是消費者事後發現感染，應該做其他損害賠償，賠償金額則看受害者實際損害狀況，包括醫療費用、心理補償等都要計算，這種個案現在很難估算金額。

目前估計全台有4.2萬名消費者曾購買有問題莓果，若以每人賠償5千，好市多估計要支付超過2億元賠償，吳榮達則認為，商譽維護比任何東西更重要，不是金錢可以買回，若能給予消費者補償，剛好讓好市多當作正面宣傳機會。

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