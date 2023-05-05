抓到了！砂石車「爛泥沿路掉」害西濱10車自撞　駕駛恐賠到脫褲

▲西濱快速道路2日發生10部轎車自撞，原因為一輛砂石車上大量泥土掉落。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台61線西濱快速道路138k處2日19時許發生10部轎車自撞事故，員警到場後發現，該路段有大量爛泥，進而導致車輛打滑失控。唯獨現場沒看見可能的肇事車輛，經警方追查，才鎖定一台開往台中港的砂石車，該車廖姓駕駛3日到案說明，坦言是車輛尾門安全鐵鉤行駛中損壞釀禍。

大甲分局2日19時23分獲報，台61線南下138k處有大量泥土，已經造成10輛轎車、大型重機打滑自撞，有駕駛將現場畫面發上網路，直罵該大車駕駛是「無良砂石車」。現場照片可見，大量爛泥佔據車道，加上天色昏暗，路過駕駛很難發現地上有「陷阱」，紛紛撞上路旁護欄，甚至有車輛保險桿整個掉落，所幸現場無造成嚴重傷亡，該路段則直到22時20分才恢復原樣，正常通行。

大甲分局在事發後掌握該車行蹤，研判該輛大車應是開往台中港，經調閱監視器以及行車紀錄器，鎖定一名45歲廖姓男子，廖男在3日前往交通分隊說明，坦言是載運泥土前往台中港，途中拖車尾門上的安全鐵鉤，在行駛時損壞無法完全關閉，導致爛泥掉落。

警方表示，全案將依道路交通管理處罰條例第30條第1項2款「汽車所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭」，處廖姓駕駛新臺幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，因此而造成其他車輛自撞事故，也要負起相關賠償責任。