他剛出門就被酒駕撞倒！抬頭一看傻了「兇手是我爸」　悲吐崩潰心聲

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

喝酒不開車！一名網友抱怨，爸爸每次都會騎車去家附近的熱炒店，騎回家時都醉醺醺的，但不論家人怎麼勸阻，對方都不聽。直到有一天他出門被一輛酒駕機車撞倒，氣得想衝上前理論時，才發現撞到自己的就是爸爸，當場傻眼，直呼「超討厭酒駕」，但也不知道該怎麼解決，只好PO文抒發心情。

原PO在校園論壇「zuvio」發文表示，爸爸平時很喜歡喝酒，也都是靠喝酒應酬在養家，但讓他困擾的是，對方每次去家附近的熱炒店時，都會騎車前往，之後喝醉就騎車回家。但儘管他們多次勸說「即使很近的距離，依然是違法的行為」，對方還是不聽也不怕。

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近日爸爸又騎車去熱炒店吃飯，從中午11時許一路吃到傍晚5時都還沒到家，家人有點擔心，於是他打算出去看看狀況，結果才剛出去左轉，一輛機車就突然衝進來，完全沒有要躲避的意思，他當場被撞倒，但正想起身大罵時，定睛一看才發現撞倒自己的人就是爸爸，「我膝蓋整個都破皮，他還完好如初」。

之後原PO請媽媽把爸爸帶回家，也替爸爸善後收拾一下，還要清理對方的嘔吐物，崩潰抱怨「超討厭喝酒的人，也超討厭酒駕」。不少人看到後便罵，「酒駕就是垃圾，不管他是誰或為什麼要這樣做」、「我不討厭喝酒的人，我討厭的是酒量差還要喝很多、喝到醉的，很高興我自己酒精過敏，所以根本不會去碰」。

此外，也要提醒民眾切勿酒後上路，依新修正道路交通管理處罰條例第35條規定，酒後駕車（酒精濃度0.15亳克以上）處1萬5000元以上、12萬元以下罰鍰，10年內累犯加重裁罰，並應吊扣（銷）駕照或記點，另應接受道路交通安全講習。酒駕因而肇事致人受傷者，吊扣駕照2年至4年；因而肇事致人受重傷或死亡者，吊銷其駕照，並終身不得再考領。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。