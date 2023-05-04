科大外籍生大鬧！台中運將狂開40km「改口去新竹」　被拒竟拔車牌

▲台中外埔今日傳出一名外籍生與計程車運將因目的地問題發生糾紛，該生竟當場拔了車輛車牌、丟擲物品。（圖／翻攝Facebook／我愛大甲2）



記者許權毅／台中報導

台中市外埔區今日14時許發生一起糾紛，一名27歲某科大越南籍生跟運將疑似因溝通不良，導致目的地錯誤，雙方發生口角，該生竟將計程車上物品丟出砸毀，還拔了計程車車牌。警方到場後，發現該生飲酒情緒不穩，還一度失控跳進水池，員警使用辣椒水將該生控制，全案將依妨害公務罪嫌送辦。

大甲分局指出，今日14時13分接獲民眾報案，在外埔區大馬路某公司前發生糾紛，一名27歲韋男與計程車運將發生衝突。警方到場後，只見滿地都是物品，就連計程車的後車牌都被韋男拔下，不斷在該公司前暴衝，警方見狀趕緊對他實施管束，噴灑辣椒水後將他上銬控制，並送往光田醫院沖洗眼睛，帶回訊問。

▲▼大甲分局外埔分駐所員警趕抵後，見該生情緒失控，使用辣椒水將他控制管束，並送往光田醫院清洗眼睛 。（圖／民眾提供）



據了解，27歲韋男來自越南，是新竹新豐某科大學生，疑似是經由產學合作專班來台讀書，並且在台中外埔一間公司上班。今日韋男喝得酒醉，在台中火車站搭乘計程車，先要求運將到銀行領錢，再拿出手機截圖給運將看，指定目的地為外埔的一間公司。

▲據悉，該生為新竹新豐某科大學生，疑似為產學合作來台中工作。（圖／民眾提供）



孰料，運將一路開了約40公里，順利將韋男載抵目的地後，韋男又稱自己要前往新竹新豐的學校，運將見狀拒絕，表示自己並非長途司機，要求韋男下車，但韋男不肯，雙方才爆發爭執，並通報警方處理。

警方表示，全案訊後將依妨害公務罪嫌移送法辦，因韋男為外籍人士，若移送地檢署後經檢方指示，將移送移民署專勤隊偵辦。此外，目前運將因車輛遭損毀，由韋男校方與公司出面處理，初步朝和解處理，並未提告。