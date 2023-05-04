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50元火鍋「有肉有菜+1碗飯」　他入內驚呆！CP值炸：撐2年沒倒

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲肉片火鍋只要50元，還附菜盤與白飯。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

日前有網友哀號，才一個月沒吃三媽，殊不知臭臭鍋又漲到150元，照這樣漲下去，一鍋遲早變成200元。不過有網友驚呼，路上看到火鍋店主打一鍋50元，且肉品三選一，另附菜盤與白飯，於是決定入內開鍋，端上桌後真材實料CP值炸裂。引發網友狂問地點，「重點是好吃嗎？」

一名網友在臉書《爆廢公社》震驚表示，日前看到店家掛出「破盤！50元火鍋附菜盤、牛or羊or豬（三選一）、白飯」的紅布條，時間為12:30至20:30。好奇心驅使下，原PO決定入內嚐鮮一番。

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入店後，可見桌面非常乾淨整潔，店家附上一碗白飯，還有醬油蔥花等佐料，鍋子端上瓦斯爐後，內有金針菇、高麗菜、丸子等及肉片。原PO則驚呼，「火鍋真的50欸...三媽早期一鍋也要90元！」

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

▲一鍋50元非常划算。（圖／翻攝爆廢公社）

文章曝光後，底下網友看傻回應，「這應該是廣告商品，沒有利潤，店內應該還有其他比較高價的商品可以選擇，不然這是做身體健康的」、「非常超值，非常佛心耶！改天來去朝聖一下」、「感覺不錯耶！佛心價」、「月底的好朋友」、「看起來可以啊，吃不飽就一次兩碗白飯」、「不錯了啦！反正50元吃不飽，可以吃2鍋100元、3鍋150元，可以慢慢加上去」。

不過也有人質疑，「重點是好吃嗎？」「50元...還真不敢吃」、「在哪裡」、「賠錢的生意沒人做，一分錢一分貨」、「還不到一杯手搖杯的錢，那店家賺啥」。原PO則一一解答，以一鍋50元來說真的佛心，「吃粗飽可以，吃精緻不建議」，至於地點則在台中西屯路上。

當地人笑虧，「我前幾天才在說這間還沒倒真的很神奇」、「肉有一點硬，以外其他正常」、「西屯路上，看過都不敢進去吃」、「（店家）撐2年了喔，我住那邊2年多，多少會去吃」。而原PO回應「原來2年了，不容易啊～我家附近的餐館都收光了，它還在欸！」

▼網友驚呆了。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢公社）

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50元火鍋肉片菜盤台中吃粗飽白飯

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