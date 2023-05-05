沙鹿海鮮13人付4萬1　米其林餐廳深夜公布菜單「風向大改變」

記者柯沛辰／綜合報導

一名女網友近日到台中沙鹿梅子海鮮餐廳吃飯，結果一桌13人吃到4萬1000元，引發網友熱議。起初餐廳不願多作回應，但沉寂多日後，4日深夜突然發文，不僅列出當天海鮮明細，還原事發經過，談到有很多人真正來過餐廳，卻被帶風向留下1星負評，「好不容易獲得國際級美食評鑑米其林推薦，這30幾年走來容易嗎？」

梅子活海鮮餐廳表示，這次爆料招致很多人誤解，甚至登上新聞版面，同時也讓更多人知道梅子餐廳，之所以起初不接受採訪，是深知自己當時是眾矢之的，解釋只會愈描愈黑，結果記者採訪不到，自己跑去梧棲台中漁港採訪攤販，才知道現在超過1台斤以上大沙公、大沙母單價那麼高，連攤販都說自己沒賣過這麼高級的夢幻魚石鯛，「這時風向才整個大改變...」

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▲台中米其林梅子活海鮮餐廳。（圖／民眾提供）

梅子活海鮮餐廳列出當天明細：生魚片1500元、XO炒飯2份400元、龍蝦蒜香2隻12000、沙公3隻沙母1隻9510元、醬燒軟絲2000元、清蒸蝦800元、清蒸石鯛3740元、烤松阪豬14兩1000元、烤牛肉12兩1320元、梅汁赤筆2430元、南瓜海鮮煲600元、海菜滑蛋350元、炒水蓮350元，當天海鮮全部電子秤重。

貼文指出，龍蝦1兩230元，2隻龍蝦共1萬2000元，換算總重量52兩；乾煎魚是野生澎湖赤筆一兩75元，換算總重量32兩；石鯛當天一兩算100元，換算總重量37兩，「每一種海鮮食材都有分新鮮等級、重量大小的成本計價，我們在澎湖拿我們自家延繩釣魚船的魚貨，都一定是當天拍賣價最高等級的魚類，這新鮮等級的魚在菜市場不一定見得到。」

貼文特別說明，沙公+沙母4隻，一兩120元，總重量79兩，每隻19兩以上，「有人說賣一隻賺一隻，那您有想過死掉一隻就賠一隻了嗎？為了不損失我們每月要進台中港載天然海水幾趟嗎？海鮮養在海水池裡吹冷氣每個月要耗費多少電費、濾材、人力成本您知道嗎？現在有錢也不一定買得到這麼大隻的沙公沙母，因為對岸全部都收購。」

▲女網友曬出當天部分餐點，最後包括服務費在內，總計4萬1000元。（圖／爆怨公社）

梅子餐廳表示，很多沒真正來光顧過、只隨風向留下1星負評的人，在那邊分析成本及售價差額，認為餐廳賺很大，「其實您大可以自己去市場買然後自己回家料理或者去代客料理，梅子餐廳從不做代客料理，因為你拿來東西的新鮮等級，我們不一定看得上、料理得下去」。

梅子餐廳指出，他們不想知道其他餐廳的售價如何，因為若兩者水準相同，他們自然也會收同等價錢，也就不用花這麼多時間鑽研料理手法、提升品質，「我們只做自己新鮮敢吃並喜歡吃的料理，我們的努力好不容易獲得國際級美食評鑑米其林推薦，這30幾年走來容易嗎？」

梅子餐廳強調，「在食材的新鮮等級上，我們敢保證沒有辦法給您最便宜，但是我們會給您最好的食材、品質最好吃的料理，並不是得到米其林殊榮後就一直漲價，是因為現在台灣的海鮮一直在漲價，我們是真正有新聞報導、從海鮮捕抓到上餐桌的一條龍餐廳，澎湖自家漁船有青才敢大聲。」

許多老饕看完紛紛留言，「加油」、「一分錢一分貨，我識貨當然挺梅子」、「超好吃！看來最近訂不到位了」、「不是饕客不上門，堅持走自己的路，加油」、「不必理會那些人，吃米不知道米價，一分錢，一分貨」、「好幾年前米其林還沒有評的時候被邀請來吃過，真的終生難忘，相信好店不會被埋沒，支持你們」。

▼業者強調，店內海鮮都是澎湖自家漁船每天捕撈後直送機場。（圖／翻攝自梅子餐聽官方臉書）



