聯華惡火再奪1命釀9死13傷！檢2度現場勘查　火調報告25日完成

▲聯華惡火造成9死13傷。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化聯華食品火警今天再傳出許姓女員工不治的不幸消息，共釀9死13傷慘劇，彰化地檢署檢察官調閱相關監視器後，已將鄭姓課長及蔡姓防火管理人依涉犯過失致死罪嫌，各諭知30萬元交保，周一(5/1日)檢方再度會同廠方檢修公司及火調人員再進到火場釐清案情，而火場鑑定報告將於本月25日完成。

4月25日清晨6點多聯華食品發生火警，彰化消防局接獲通報後立刻出動救援，但到場時濃煙就已非常大，救援環境艱難且動線曲折，其中有15名員工欲逃生，在4樓冷凍庫等待救援，但仍不敵濃煙竄入，消防人員到場救出10人已無生命跡象，經搶救後至今造成9人死亡。

火災發生當天下午，檢察官進到廠內，與廠長及相關人員進行調查，而火調人員也積極鑑識中，4月29日彰化地檢署檢察官陸續調閱現場監視器畫面等資料，並約談二樓起火點的主管鄭姓課長及相關人員，訊後認定鄭姓課長及蔡姓防火管理人涉犯刑法第276條過失致死罪嫌，且犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押必要，均諭知30萬元交保。

▲聯華廠房4樓平面圖。（圖／ETtoday資料照）

據悉，火場鑑識調查以30天為限，火災發生至今進入第9天，為了釐清相關案情，檢察官於5月1日再度通知廠方檢修公司及火調、廠方主管人員進到火場，將逐一做比對分析，而消防局也陸續通知廠方人員做筆錄及蒐證，火調報告最遲將也於25日完成。

廠方也在案發當天發表聲明，針對部分人員傷亡，已啟動緊急救難機制，給予家屬應有的照護及支持，至於賠償金額仍在計算中，目前以協助傷亡家屬處理後續事宜為先。