都幫前任付錢！男友卻對現任「花錢很計較」　原因戰翻：買貞操嗎

▲原PO覺得男友太會計較。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果情侶間的金錢觀、價值觀不合，往後可能時不時會起爭執，近日一名女網友發文表示，男友有個記帳本，會將出門在外的花費一一列出，讓她覺得對方太計較。後來某次吵架，她就翻舊帳，問男友為何願意幫前女友出全部費用，怎料對方脫口1句話，讓她越想越不爽。貼文曝光後，底下網友戰翻了。

女網友在Dcard上，以「男友很計較公平付出」為題發文，提到男友出門在外的花費總算得很清楚，雖不會當場算、當場要錢，但會記在記帳本上，列出雙方各要負擔多少錢。對此，原PO坦言她的感受不太好，總覺得沒被男友疼愛。

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後來原PO為此與男友吵架，問對方為何就願意幫前女友支付所有費用？怎料男友這時就說，那任女友是「第一次」，但原PO不是，那是他對該任女友的補償。事後原PO越想越不開心，男友這麼計較是正常的嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「光他說『那是人家第一次，是補償』，這句話我就會跟他爭到底，他是當作買貞操嗎」、「分手吧，你們價值觀不一樣，他用這樣的理由來回答你更不恰當」、「分手呀，他不覺得你值得，你還看不出來嗎」、「AA過頭真的就是很難看」。

不過也有網友認為，「拿前女友比較真的很無聊，每個人感覺都不一樣；男友的理由更讓人傻眼，是在買人家的處女膜嗎」、「公平哪裡有問題？幫你付錢不是義務欸」、「我以為自己吃飯付錢是天經地義的事情呢」、「女方也有問題，AA算清楚點怎麼了」。